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NaVi объявили о подписании состава PuckChamp по Dota 2

Украинская киберспортивная организация представила обновленный ростер.
Сегодня, 18:20
NaVi / navi-gaming.com
NaVi / navi-gaming.com

Natus Vincere представили обновленный состав команды по Dota 2.

Украинский подписали ростер PuckChamp и выступят в первом дивизионе второго сезона DPC EEU 2023. Молодежная команда "рожденных побеждать" NаVі Junior сыграет во втором дивизионе.

В обновленный состав вошли керри Максим Shigetsu Попадинец, мидер Максим mellojul Пнёв, офлейнер Абдималик Malik Сайлау и саппорты Даниял XSvamp1Re Алибаев и Арман Malady Оразбаев. Обновленный ростер будет выступать в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2023: Season 2 для Восточной Европы.

Напомним, на Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы состав PuckChamp занял второе место во втором дивизионе и прошел в высшую лигу.

На ISPORT также расписание, результаты и формат турнира The Lima Major 2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi

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