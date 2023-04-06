Украинцы B8 стартовали с уверенной победы над Mouz

Первой командой, которая смогла одержать победу, стала украинская пятерка B8, которая переиграла именитый клуб Mouz.

Матч проходил в формате bo1 на карте Ancient. Украинцы очень уверенно забрали первую половину, взяв за катку 10 раундов.

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Начало после смены сторон было не самым лучшим, но впоследствии Арсений "cptkurtka023" Деревинский и компания взяли себя в руки и дожали соперника.

1-й раунд

Mouz - B8 9:16

Следующий соперник B8 станет известен после завершения всех матчей первого раунда.