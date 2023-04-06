iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинцы B8 стартовали с уверенной победы над Mouz

Завершился первый матч европейского RMR-турнира.
Сегодня, 13:02
B8 / HLTV
B8 / HLTV

Первой командой, которая смогла одержать победу, стала украинская пятерка B8, которая переиграла именитый клуб Mouz.

Матч проходил в формате bo1 на карте Ancient. Украинцы очень уверенно забрали первую половину, взяв за катку 10 раундов. 

Читай также: Monte поднялись на четыре позиции, NaVi сохранили четвертое место: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год

Начало после смены сторон было не самым лучшим, но впоследствии Арсений "cptkurtka023" Деревинский и компания взяли себя в руки и дожали соперника.

1-й раунд
Mouz - B8 9:16

Следующий соперник B8 станет известен после завершения всех матчей первого раунда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина CS GO

Статьи по теме

Украинский форвард перешел в клуб второго дивизиона Англии Украинский форвард перешел в клуб второго дивизиона Англии
NaVi едва не оконфузились на старте RMR-турнира NaVi едва не оконфузились на старте RMR-турнира
Цуренко проиграла во втором круге турнира в Чарльстоне Цуренко проиграла во втором круге турнира в Чарльстоне
Даяна Ястремская уступила Каролине Алвеш в Колумбии Даяна Ястремская уступила Каролине Алвеш в Колумбии
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа16:22
Лэмпард прокомментировал возвращение в Челси
Европа15:54
Моуриньо может заработать бешеные деньги, если согласится тренировать в Саудовской Аравии
Европа15:35
Возвращение легенды: Лэмпард снова возглавил Челси
Европа14:58
"Когда захочет": Горячая медсестра предложила помощь травмированному игроку Боруссии Д
Европа14:56
Украинский форвард перешел в клуб второго дивизиона Англии
Европа14:55
NaVi едва не оконфузились на старте RMR-турнира
Бокс14:11
Промоутер Усика призвал прекратить хейт Фьюри
ЧМ-202213:55
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
Киберспорт13:40
Отбор на Paris Major 2023: NaVi играют с Into the Breach
Европа13:36
Лунин прокомментировал победу в Эль-Классико и проход в финал Кубка Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK