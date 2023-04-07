NaVi испугались Vertigo и уничтожили FaZe

В Копенгагене в рамках третьего раунда отбора на Paris Major по CS:GO состоялся матч между двумя сильнейшими командами мира последних лет - NaVi и FaZe.

Команды удивили еще до начала матча, ведь оставили на третью, решающую карту, карту Vertigo, которую оба коллектива в каждом матче традиционно отправляют в бан. "Рожденные побеждать" лишь раз играли в официальных встречах за всю свою историю (еще раз на товарищеском турнире - прим.).

Первой картой был Inferno, на котором европейский коллектив имел хорошую индивидуальную статистику за последние месяцы, но украинцы смогли показать невероятную игру за защиту (12:3), а затем дожать после смены сторон - 16:7.

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Далее был Ancient, на котором "рожденные побеждать" имеют гораздо лучшую статистику. После удачного начала концовку первой половины NaVi смазали - 7:8.

На стороне защиты украинский коллектив смог собраться и показать свою лучшую игру, уверенно одолев противника (16:11). Похоже, играть Vertigo NaVi не очень хотелось.

Таким образом, NaVi прошли в стадию легенд на последнем мэйджоре в истории CS:GO. FaZe продолжит свое участие в квалификации.

NaVi - FaZe 2:0 (16:7, 16:11)