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Dota 2 получила крупнейший апдейт в истории

Dota 3 уже вышла, теперь ждем CS 2.
Сегодня, 16:06

21 апреля в Dota 2 стал доступен новый патч 7.33, который стал крупнейшим обновлением в истории игры.

Обновление получило название "Новые горизонты" и добавило в игру массу контента. Фанаты уже шутят, что Valve попросту выпустили Dota 3.

Среди ключевых изменений стоит отметить:

  • карта увеличена на 40 %
  • на новой карте два новых аванпоста и 12 новых лагерей нейтральных монстров
  • логово Рошана теперь находится в верхнем и нижнем углах карты, в дневное время он будет на стороне Света, в ночное - Тьмы
  • также в углах карты появились порталы, позволяющие мгновенно перемещаться между ними
  • на карте появились новые мини-боссы - Терзатели. Они не атакуют в ответ, но возвращают часть полученного урона, а после каждой смерти они будут становиться сильнее
  • появился новый тип героев - универсальные. Они получают по 0.6 урона за каждую характеристику
  • в игру ввели систему рейтинга Glicko, которая должна более точно определять показатели игрока. Всем игрокам нужно будет пройти калибровку
  • многочисленные правки баланса, новые предметы, включая нейтральные, и небольшие изменения интерфейса

Также стоит отметить изменения экономики, баланса игры, и серьезные реворки ряда героев - Ogre Magi, Clinkz, Arc Warden, Medusa, Alchemist.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2

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