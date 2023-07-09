Gladiators стали чемпионами "мейджора" на Бали
Liquid не смогла ничего противопоставить сопернику.
Европейская организация Gaimin Gladiators стала чемпионами летнего "мейджора".
В финальном матче Bali Major 2023 Gladiators без проблем разобрались с Liquid 3:1. Таким образом коллектив взял все три "мейджора" в 2023 году.
В последний раз хотя бы два подряд "мейджора" выигрывал PSG.LGD в сезоне 2017/18.
Победа принесла Gladiators 200 тысяч долларов и 600 DPC-очков, а Liquid заработали 100 тысяч долларов и 550 рейтинговых очков. Обе команды гарантировали себе участие в TI 2023.
Состав Gaimin Gladiators:
- антон Dyrachyo шкредов (росия)
- Квинн Quinn Каллахан (США)
- Маркус Ace Хелгард (Дания)
- Эрик tOfu Энгель (Германия)
- Мельхиор Seleri Хилленкамп (Нидерланды)
- Аске Cy- Ларсен (Дания, тренер)
Со всеми результатами Bali Major 2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.