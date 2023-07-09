Gladiators стали чемпионами "мейджора" на Бали

Liquid не смогла ничего противопоставить сопернику.

Европейская организация Gaimin Gladiators стала чемпионами летнего "мейджора".

В финальном матче Bali Major 2023 Gladiators без проблем разобрались с Liquid 3:1. Таким образом коллектив взял все три "мейджора" в 2023 году.

В последний раз хотя бы два подряд "мейджора" выигрывал PSG.LGD в сезоне 2017/18.

Победа принесла Gladiators 200 тысяч долларов и 600 DPC-очков, а Liquid заработали 100 тысяч долларов и 550 рейтинговых очков. Обе команды гарантировали себе участие в TI 2023.

Состав Gaimin Gladiators:

антон Dyrachyo шкредов (росия)

Квинн Quinn Каллахан (США)

Маркус Ace Хелгард (Дания)

Эрик tOfu Энгель (Германия)

Мельхиор Seleri Хилленкамп (Нидерланды)

Аске Cy- Ларсен (Дания, тренер)

Со всеми результатами Bali Major 2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.