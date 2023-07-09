iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Gladiators стали чемпионами "мейджора" на Бали

Liquid не смогла ничего противопоставить сопернику.
Сегодня, 16:25
Gaimin Gladiators / gaimingladiators.gg
Gaimin Gladiators / gaimingladiators.gg

Европейская организация Gaimin Gladiators стала чемпионами летнего "мейджора".

В финальном матче Bali Major 2023 Gladiators без проблем разобрались с Liquid 3:1. Таким образом коллектив взял все три "мейджора" в 2023 году.

В последний раз хотя бы два подряд "мейджора" выигрывал PSG.LGD в сезоне 2017/18. 

Победа принесла Gladiators 200 тысяч долларов и 600 DPC-очков, а Liquid заработали 100 тысяч долларов и 550 рейтинговых очков. Обе команды гарантировали себе участие в TI 2023.

Состав Gaimin Gladiators:

  • антон Dyrachyo шкредов (росия)
  • Квинн Quinn Каллахан (США)
  • Маркус Ace Хелгард (Дания)
  • Эрик tOfu Энгель (Германия)
  • Мельхиор Seleri Хилленкамп (Нидерланды)
  • Аске Cy- Ларсен (Дания, тренер)

Со всеми результатами Bali Major 2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2

Статьи по теме

Dota 2: Расписание турниров на 2023 год Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
The Bali Major 2023: Gladiators обыграли Liquid в гранд-финале The Bali Major 2023: Gladiators обыграли Liquid в гранд-финале
The Bali Major 2023: онлайн-трансляция матчей The Bali Major 2023: онлайн-трансляция матчей
NaVi вернулись в первый дивизион DPC EEU NaVi вернулись в первый дивизион DPC EEU
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 119:19
Ферстаппен почти без проблем выиграл Гран-при Великобритании
Теннис19:15
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/8 в смешанном разряде, Свитолина сыграет с белоруской
Формула 119:00
Гран-при Великобритании: Ферстаппен выиграет, Норрис и Хэмилтон на подиуме
Теннис18:59
Костюк прошла в 1/8 финала в смешанном разряде Уимблдона
Другие18:57
Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023
Европа18:46
Саудовский клуб ведет переговоры с игроком Ман Сити
Европа18:44
Бразильский вундеркинд верит, что сможет завоевать Золотой мяч в Барселоне
Европа18:15
Бавария сделала улучшенное предложение по Кейну
Европа18:12
Фелиш может вернуться в Португалию
Европа17:49
Середняк АПЛ готовится сделать предложение по хавбеку МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK