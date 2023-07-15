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Украинцы из Monte получили разрешение на выезд за границу

Команда в полном составе сможет выступить на IEM Cologne 2023.
Сегодня, 16:12
Monte / HLTV.org
Monte / HLTV.org

Несмотря на все предыдущие проблемы, украинцы из команды Monte смогут выступить на будущем IEM Cologne 2023.

Как сообщает Кацапське Інферно, украинские игроки команды (Woro2k, DemQQ и sdy), а также тренер (LMBT) получили разрешение на выезд за пределы Украины для того, чтобы принять участие на турнире.

"Государственные органы дали зеленый свет", - подтвердил эту информацию менеджер коллектива KrizzeN.

К тому же, Monte объявили, что в воскресенье, 16 июля, они отправятся полным составом на буткэмп.

Напомним, что в конце мая вышеперечисленные игроки попали в список спортсменов, которые по мнению Министерства молодежи и спорта Украины нарушили свои обязательства по выезду за границу во время военного положения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike Counter-Strike- Global Offensive Monte

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