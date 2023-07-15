Украинцы из Monte получили разрешение на выезд за границу

Несмотря на все предыдущие проблемы, украинцы из команды Monte смогут выступить на будущем IEM Cologne 2023.

Как сообщает Кацапське Інферно, украинские игроки команды (Woro2k, DemQQ и sdy), а также тренер (LMBT) получили разрешение на выезд за пределы Украины для того, чтобы принять участие на турнире.

"Государственные органы дали зеленый свет", - подтвердил эту информацию менеджер коллектива KrizzeN.

К тому же, Monte объявили, что в воскресенье, 16 июля, они отправятся полным составом на буткэмп.

Напомним, что в конце мая вышеперечисленные игроки попали в список спортсменов, которые по мнению Министерства молодежи и спорта Украины нарушили свои обязательства по выезду за границу во время военного положения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!