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Monte стартовали на IEM Cologne 2023 с победы над Imperial

Украинский коллектив уверенно обыграл команду из Бразилии.
Сегодня, 20:42
Sdy / HLTV
Sdy / HLTV

В среду, 26 июня, в рамках турнира по CS:GO IEM Cologne 2023 команда Monte встречалась в очном противостоянии с Imperial.

Игра проходила в формате BO1, где сильнейший определился на карте Nuke. Украинский коллектив уверено закрыл соперника со счетом 16:9.

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Напомним, призовой форд турнира составляет 1 млн долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive Monte

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