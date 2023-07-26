Monte стартовали на IEM Cologne 2023 с победы над Imperial

В среду, 26 июня, в рамках турнира по CS:GO IEM Cologne 2023 команда Monte встречалась в очном противостоянии с Imperial.

Игра проходила в формате BO1, где сильнейший определился на карте Nuke. Украинский коллектив уверено закрыл соперника со счетом 16:9.

Читай также: IEM Cologne 2023: Monte одолели Imperial, Liquid уступили Astralis

Напомним, призовой форд турнира составляет 1 млн долларов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!