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Monte обыграли Furia, выйдя в основной этап IEM Cologne 2023

Украинская организация вырвала победу в рамках BO3.
Сегодня, 00:10
DemQQ / HLTV
DemQQ / HLTV

В четверг, 27 июля, в рамках турнира по CS:GO IEM Cologne 2023 состоялся матч Monte - Furia.

Команды выявляли сильнейшего в формате best of 3, а первой картой стала Mirage. На ней украинцы одолели соперника со счетом 16:13.

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Далее был пик бразильцев - Overpass. На нем Furia не почувствовала сопротивления Monte, уничтожив команду 16:5.

Решающей картой стала Ancient. После равной первой половины украинский коллектив просто стал уничтожал бразильцев на сторону "атаки". Итог - легкий десайдер 16:7.

Таким образом, Monte вышли в основной турнир IEM Cologne 2023, а Furia придется играть переходные матчи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive Monte

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