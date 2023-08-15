Клатч один в четыре: Мудрик похвастался победой в раунде CS:GO
Украинский футболист продемонстрировал свои киберспортивные навыки.
Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик, являющийся поклонником CS:GO, похвастался своими умениями в этой киберспортивной дисциплине.
В одном из матчей украинский футболист ярко выиграл раунд, взяв для своей команды первый балл при счете 0:7.
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При этом Мудрик одержал победу в клатче один в четыре.
Соответствующее видео игрок опубликовал в своем Instagram.
Ранее Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси.
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