Клатч один в четыре: Мудрик похвастался победой в раунде CS:GO

Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик, являющийся поклонником CS:GO, похвастался своими умениями в этой киберспортивной дисциплине.

В одном из матчей украинский футболист ярко выиграл раунд, взяв для своей команды первый балл при счете 0:7.

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При этом Мудрик одержал победу в клатче один в четыре.

Соответствующее видео игрок опубликовал в своем Instagram.

Ранее Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси.

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