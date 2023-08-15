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Клатч один в четыре: Мудрик похвастался победой в раунде CS:GO

Украинский футболист продемонстрировал свои киберспортивные навыки.
Вчера, 21:59
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик, являющийся поклонником CS:GO, похвастался своими умениями в этой киберспортивной дисциплине.

В одном из матчей украинский футболист ярко выиграл раунд, взяв для своей команды первый балл при счете 0:7.

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При этом Мудрик одержал победу в клатче один в четыре.

Соответствующее видео игрок опубликовал в своем Instagram.

Ранее Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси counter-strike Counter-Strike- Global Offensive Михаил Мудрик

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