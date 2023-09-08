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Monte потерпели обидное поражение от MIBR

Украинский коллектив удивительным образом не смог одолеть бразильцев.
Сегодня, 20:30
DemQQ / HLTV
DemQQ / HLTV

В пятницу, 8 сентября, в рамках турнира по CS:GO ESL Pro League Season 18 Monte играли с MIBR.

Украинский коллектив сумел добыть уверенную победу на первой карте Ancient, забрав пик соперника, однако далее все пошло по наклонной.

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Monte не смогли за две следующие карты дожать своего оппонента из Бразилии, тем самым потерпев поражение со счетом 1:2.

Таким образом, украинская команда упала в сетку последнего шанса, а MIBR сыграют в финале нижней сетки против победителя пары Heroic - MOUZ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive Monte

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