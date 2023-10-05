Monte в первом матче в CS2 уничтожили россиян

Стартовал онлайн турнир B-уровня ESL Challenger League Season 46, который стал одним из первых на новой версии игры Counter Strike 2. Победитель этого турнира получит 15 тысяч долларов, а также путевку на ESL Pro League S19.

Сыграли свой первый матч на этом турнире и Monte, которые противостояли PARIVISION.

На выбранной россиянами карте Mirage наши ребята хорошо стартовали (4:0), но затем проиграли много раундов подряд. Вторую половину, а матч проходил по новой системе до победы в 13 раундах, украинцы также начали лучше, но в итоге все закончилось ничейным результатом и дополнительными раундами.

Именно здесь Monte уже дожали соперника и выиграли свою первую карту в CS2 со счетом 16:13.

Далее был выбор команды из Монастырища - Anubis. Здесь они хоть и проиграли пистолетку, но дальше показали невероятную игру и выиграли половину 9:3 за защиту. После смены сторон Monte немного напугали своих фанатов, но все же дожали соперника и одолели его 13:9.

Monte - PARIVISiON 2:0 (16:13, 13:9)

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