iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Monte все ж примут участие в IEM Sydney 2023

Коллектив сумел договориться о выезде из Украины.
Сегодня, 17:17
Monte / HLTV.org
Monte / HLTV.org

Украинский киберспортивный коллектив Monte все же примет участие в первом большом турнире по CS 2 IEM Sydney 2023.

Ранее, напомним, игроки рассказали, что у них есть некоторые проблемы с выездом из Украины, потому их участие в турнире оказалось под вопросом.

Тем не менее сейчас все сложности остались позади, команду уже на пути в Сидней, где 16 октября им предстоит играть против Complexity.

IEM Sydney 2023 пройдет с 16 по 22 октября, командам предстоит сразиться за 250 тысяч долларов призового фонда и путевку на IEM Katowice 2024.

Напомним, ранее другой украинский коллектив стал первым чемпионом HLTV-турнира по CS 2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte

Статьи по теме

Monte в первом матче в CS2 уничтожили россиян Monte в первом матче в CS2 уничтожили россиян
NaVi победили Monte в украинском противостоянии в полуфинале ESL Pro League Season 18 NaVi победили Monte в украинском противостоянии в полуфинале ESL Pro League Season 18
NaVi встретятся с Monte в полуфинале ESL Pro League Season 18 NaVi встретятся с Monte в полуфинале ESL Pro League Season 18
Monte не без нервов разобрались с Vitality и вышли в полуфинал ESL Pro League Season 18 Monte не без нервов разобрались с Vitality и вышли в полуфинал ESL Pro League Season 18
Помочь журналистам

Видео

Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202418:26
Миколенко: Думаю, македонцы будут играть в ту же игру, что и в Скопье
Европа18:15
Кривцов не сыграет против Северной Македонии
Футбол17:55
Легенда МЮ выпустит дебютный мини-альбом
Европа17:54
Наставник Северной Македонии: Сборная Украины - команда с отличными исполнителями
Европа17:29
В Реале хотят видеть одного из своих экс-игроков преемником Анчелотти
Европа17:18
звезда с-п: Роспутько попросил политического убежища, но в нашем клубе его не будет
Киберспорт17:17
Monte все ж примут участие в IEM Sydney 2023
Другие страны16:49
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Украина16:26
Ребров: Спорт - это и есть политика, УЕФА не может допускать россиян к соревнованиям
Украина15:56
Украинский футболист скрылся на россии? Что известно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK