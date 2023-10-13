Monte все ж примут участие в IEM Sydney 2023
Коллектив сумел договориться о выезде из Украины.
Украинский киберспортивный коллектив Monte все же примет участие в первом большом турнире по CS 2 IEM Sydney 2023.
Ранее, напомним, игроки рассказали, что у них есть некоторые проблемы с выездом из Украины, потому их участие в турнире оказалось под вопросом.
Тем не менее сейчас все сложности остались позади, команду уже на пути в Сидней, где 16 октября им предстоит играть против Complexity.
IEM Sydney 2023 пройдет с 16 по 22 октября, командам предстоит сразиться за 250 тысяч долларов призового фонда и путевку на IEM Katowice 2024.
Напомним, ранее другой украинский коллектив стал первым чемпионом HLTV-турнира по CS 2.
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