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Monte стартовали с обидного поражения на IEM Sydney 2023

Команда из Монастырище упала в нижнею сетку.
Сегодня, 09:50
Monte / HLTV
Monte / HLTV

В понедельник, 16 октября, прошел первый тур группового этапа IEM Sydney 2023.

В рамках соревновательного дня свой матч провел украинский коллектив Monte. Соперником команды из Монастырище стал коллектив Complexity из США.

Игра проходила в рамках bo-1 на карте Anubis.

Monte вели в счете со счетом 5:1, однако затем позволили сопернику набрать целую серию раундов, что привело к поражению - 9:13.

Monte - Complexity 9:13

В рамках нижней сетки Monte сыграют с Grayhound.

Ранее сообщалось, что NaVi без S1mple стартовали с победы на турнире в Австралии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte

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