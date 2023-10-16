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NaVi без S1mple стартовали с победы на турнире в Австралии

Первый топ-турнир по CS2 уже начался.
Сегодня, 08:19
Natus Vincere / HLTV.org
Natus Vincere / HLTV.org

Стартовал IEM Sydney, в рамках которого украинский киберспортивный коллектив NaVi сыграл свой первый матч против интернационального состава Apeks.

Natus Vincere проводят турнир без своего лидера Александра "S1mple" Костылева с заменой в виде тренера Андрея B1ad3 Городецкого.

Матч проходил на карте Mirage, героем которой стал литовский легионер "рожденных побеждать" jL, на его счету 30 убийств за 22 раунда. У B1ad3 всего 4 убийства на 16 смертей.

NaVi - Apeks 13:9

В следующем раунде NaVi сыграют против команды Mouz, которой проиграли финал последнего топ-турнира в истории CS:GO несколько недель назад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Natus Vincere Александр s1mple Костылев

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