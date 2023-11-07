Monte официально представили свою академию
Украинский коллектив будет развивать молодых талантов.
Киберспортивная команда Monte официально представила состав и логотип своей академии.
Молодежная команда из Монастырище будет называться - Monte Gen.
В список вошел один украинский игрок - Владислав leen Степанов.
Состав Monte Gen:
- Владислав leen Степанов,
- Робертс shield Типсис,
- Джек Gizmy фон Спрекельсен,
- Роман n0te Хамзе,
- Гитис ryu Глушаускас.
Тренером команды будет Иван AiyvaN Семенец.
Ранее сообщалось, что Monte уступили российской virtus.pro в полуфинале турнира Thunderpick.
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