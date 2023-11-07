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Monte официально представили свою академию

Украинский коллектив будет развивать молодых талантов.
Сегодня, 18:36
Monte
Monte

Киберспортивная команда Monte официально представила состав и логотип своей академии. 

Молодежная команда из Монастырище будет называться - Monte Gen.

В список вошел один украинский игрок - Владислав leen Степанов.

Состав Monte Gen:

  • Владислав leen Степанов,
  • Робертс shield Типсис, 
  • Джек Gizmy фон Спрекельсен,
  • Роман n0te Хамзе, 
  • Гитис ryu Глушаускас.

Тренером команды будет Иван AiyvaN Семенец.

Ранее сообщалось, что Monte уступили российской virtus.pro в полуфинале турнира Thunderpick.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte

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