iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

dev1ce: Для меня S1mple – лучший игрок в истории CS

Один из лучших игроков оценил игру украинского киберспортсмена.
Сегодня, 15:56
Николай dev1ce Ридц / HLTV
Николай dev1ce Ридц / HLTV

Снайпер Astralis Николай dev1ce Ридц высказался о лучшем игроке всех времен в CS.

По словам знаменитого датчанина, Александра s1mple Костылев является номером один.

"Считаешь ли я себя величайшим игроком всех времен в CS:GO? Нет.

Для меня Саша s1mple — лучший. Он был лучшим долгое время. Я знаю, что выиграл больше, чем он. Но для меня также очень важно развивать индивидуальные навыки — я ведь ни разу не становился лучшим игроком года. Также я думаю, что ZywOo мог бы оказаться на одном уровне с s1mple, если бы у него было больше времени. А я просто рад быть [среди них] тем парнем, который выиграл больше всего мейджоров", - приводит слова dev1ce EscoreNews.

Напомним, в октябре S1mple объявил об инактиве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Таблица УПЛ: Динамо приблизилось к Шахтеру и зоне еврокубков Таблица УПЛ: Динамо приблизилось к Шахтеру и зоне еврокубков
УПЛ: Динамо не без проблем справилось с Металлистом 1925 УПЛ: Динамо не без проблем справилось с Металлистом 1925
Бомбардиры УПЛ: Ванат догнал группу лидеров гонки Бомбардиры УПЛ: Ванат догнал группу лидеров гонки
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина18:58
Таблица УПЛ: Динамо приблизилось к Шахтеру и зоне еврокубков
Украина18:55
УПЛ: Динамо не без проблем справилось с Металлистом 1925
Украина18:54
Бомбардиры УПЛ: Ванат догнал группу лидеров гонки
Украина18:53
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа18:36
Саттон: Может ли упрямство Артеты стоить Арсеналу титула?
Водные18:25
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Науменко прошел в финал комплексного плавания, полуфинал и финал для украинцев
Биатлон18:19
Стали известны составы сборной Украины на пятничные спринты
Украина18:12
Суперлига: Старый Луцк обыграл Ровно, БК Галичина победила Черкасских Мавп, Киев-Баскет играет с Говерлой
НБА18:03
ЛеБрон раскритиковал власти США за бездействие в контроле оружия
Европа17:37
Три звезды Манчестер Юнайтед были выставлены на трансфер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK