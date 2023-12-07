dev1ce: Для меня S1mple – лучший игрок в истории CS

Снайпер Astralis Николай dev1ce Ридц высказался о лучшем игроке всех времен в CS.

По словам знаменитого датчанина, Александра s1mple Костылев является номером один.

"Считаешь ли я себя величайшим игроком всех времен в CS:GO? Нет.

Для меня Саша s1mple — лучший. Он был лучшим долгое время. Я знаю, что выиграл больше, чем он. Но для меня также очень важно развивать индивидуальные навыки — я ведь ни разу не становился лучшим игроком года. Также я думаю, что ZywOo мог бы оказаться на одном уровне с s1mple, если бы у него было больше времени. А я просто рад быть [среди них] тем парнем, который выиграл больше всего мейджоров", - приводит слова dev1ce EscoreNews.

Напомним, в октябре S1mple объявил об инактиве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!