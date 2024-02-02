"Боритесь – поборете": Monte презентовали новую форму
Коллектив из Монастырища отдает должное истории Украины.
Украинская киберспортивная команда Monte представила новую форму.
Экипировка выполнена в белом цвете с добавлением желто-синих фрагментов. На футболке упомянуты строки Тараса Шевченко.
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"Боритесь – поборете. Именно такие слова веками вдохновляют украинцев к борьбе за собственную свободу и независимость.
Мы решили запечатлеть их на своем джерси, посвященном участию команды на IEM Katowice 2024. Слава Украине".
Отметим, что 4 февраля на IEM Katowice 2024 Monte встретятся с GamerLegion.
Напомним, NaVi во второй раз обыграли G2 и прошли в Blast Spring Final.
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