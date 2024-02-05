Monte в невероятном матче выбили россиян Cloud9 из IEM Katowice 2024

Команда из Монастырища продолжила путь на турнире.

В понедльник, 5 февраля, состоялся матч нижней сетки IEM Katowice 2024, в котором встречались украинский киберспортивный коллектив Monte с составом россиянов Cloud9.

На первой карте Overpass, которая была выбором россиян, украинцы сделали шикарный камбэк, который позволил выиграть - 13:11.

Mirage, который был выбором Monte, также подарил нам камбэк. Украинский коллектив проиграл первую часть карты (4:8), однако затем включился в игру. Ключевой момент случился уже в финальных раундах, когда снайпер Владимир Woro2k Велетнюк оформил эйс.

Решающий раунд также взял Woro2k, который с помощью партнеров разобрался большей частью соперников, а затем резрядил бомбу в дыму. Итоговый счет карты - 13:11.

Благодаря победе Monte прошли в следующий этап турнира, а Cloud9 отправились домой.

Monte - Cloud9 (2:0)

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты IEM Katowice 2024.

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