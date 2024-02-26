Sdy покинул Monte

Виктор Оруджев и команда по обоюдному согласию решили не продлевать контракт.

Виктор Sdy Оруджев покинул состав команды Monte.

Как сообщили в киберспортивной организации, стороны решили не продлевать контракт по обоюдному согласию. Теперь он будет искать себе новую команду в статусе свободного агента.

"Сегодня наш состав покидает легенда Монте, игрок с которым мы пережили самые яркие моменты в истории организации - Виктор Оруджев.

Спасибо Виктору за профессионализм и преданность игре. Твоя игра, коронные фразы и мемы остаются в нашем сердце навсегда", - говорится в заявлении команды.

Сам Sdy также отреагировал на свой уход из Monte.

"У каждого начала есть свой конец, после каждого конца идет новое начало. В первую очередь хочу поблагодарить Монте и каждого своего тиммейта, всех кто был причастен к этому чуду.

Так случилось что мой контракт не будет продлен, это означает, что с сегодняшнего дня я фри агент. Буду искать себе новый дом, надеюсь, это не займет слишком много времени и уже совсем скоро я смогу вернуться к компететив контр-страйка.

Желаю ребятам воодушевления и возможностей, ко всем у меня остались только теплые чувства и безграничная любовь. В свою очередь могу сказать, что продолжу работать еще с большим вдохновением и уверенностью. Знаю, что все еще впереди, я дойду до своей цели. Слава Украине! Всех обнял, ваш Витя", - написал Sdy.

Ранее сообщалось, что Monte вылетели с отбора на Major Copenhagen 2024, проиграв Astralis.

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