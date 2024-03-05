CS 2, Dota 2, Valorant, StarCraft 2 и еще десятки игр: Киберспортивные ставки Pinnacle уже на FAVBET

Среди игр, доступных на Pinnacle, есть наиболее популярные тайтлы.

Украинский iGaming-оператор FAVBET заключил партнерское соглашение с Pinnacle — одним из наиболее известных мировых сервисов в области ставок на киберспорт.

Соглашение с Pinnacle значительно расширяет предложение FAVBET в киберспорте, одновременно предлагая игрокам удобный интерфейс для ставок на игры в прематче (до начала игры) и лайве (непосредственно во время соревнования).

«Раздел Pinnacle будет существовать на платформе вместе с нашим классическим разделом “Киберспорт”. Виды ставок на общие события здесь будут одинаковы, хотя в целом линия на Pinnacle будет значительно шире», — рассказывают в FAVBET.

Среди игр, доступных на Pinnacle, есть наиболее популярные тайтлы вроде CS 2, Dota 2, Valorant и Rainbow Siege, классические риал-тайм стратегии StarCraft 2, Warcraft 3 и даже мобильные игры типа Mobile Legends: Bang Bang.

В «Центре киберспорта» раздела «Pinnacle Cybersport» на сайте FAVBET игроки могут быстро выбирать игры из перечня, видеть ближайшие матчи и турниры, а также отслеживать ход сразу нескольких матчей в лайве. Для этого на странице Pinnacle реализована инновационная функция Multi View, позволяющая одновременно следить за несколькими матчами в реальном времени.

Чтобы воспользоваться Multi View, пользователю достаточно перейти на вкладку «Множественное представление» и перетащить в центральную панель желаемые матчи. После этого ставки на выбранные матчи можно будет делать с одного экрана без дополнительных переходов.

«Фактически, Pinnacle — это отдельная экосистема внутри платформы FAVBET. Благодаря ей сегодня мы можем предложить украинским игрокам легальные ставки на большинство киберспортивных дисциплин. Если у игры есть соревновательная сцена, эта игра отныне есть у нас на сайте», — говорят в FAVBET.

Возможность делать ставки через Pinnacle уже появилась на десктопной и мобильной версии сайта FAVBET, а вскоре обновление получат и приложения под Android и iOS.

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