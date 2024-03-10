Valve официально анонсировали The International 2024

Американская компания и разработчик Dota 2 Valve анонсировали The International 2024.

Главный турнир года по Dota пройдет в сентябре в столице Дании, Копенгагене на Royal Arena. Это будет третий в истории европейский турнир.

В TI-2024 примут участие все те же 16 команд, однако все остальные детали компания предпочла пока не раскрывать.

"В 16 команд попадут те, что пройдут открытые и региональные квалификации, а также те, что получат непосредственное приглашение, - то есть как и в первые годы The International. Приглашенные команды будут объявлены ближе к началу события, а выбираться они будут по своим результатам в течение года", - говорится в официальном сообщении на сайте Dota 2.

Напомним, что предыдущий TI прошел в Сиэтле, победителем стал европейский коллектив Team Spirit с двумя украинцами в составе.

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