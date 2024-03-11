Лучшая игра 2023 года и другие хиты Hacksaw Gaming уже на FAVBET!

В игротеке украинского онлайн-казино FAVBET появилась коллекция игр от Hacksaw Gaming — разработчика одних из самых интересных слотов последних лет. Подборка провайдера из 90+ игр, включая «Игру года 2023», уже доступна для игроков FAVBET на сайте и в приложениях.

Сегодня в каталоге Hacksaw Gaming на FAVBET присутствуют почти все игры провайдера, включая классические Wanted Dead или Wild, R.I.P. City и Joker Bombs, а также свежие релизы компании – Beam Boys с переключателем волатильности и инновационный слот Feel the Beat серии Beatspins™, в котором игровой процесс и движения персонажей синхронизируются с выбранным игроком саундтреком.

Также на FAVBET можно будет сыграть в Chaos Crew 2 – сиквел популярного слота, который в 2023 году получил награду «Лучшая игра года» на церемонии SiGMA Streamer Awards. Среди особенностей игры о сумасшедшей команде уличных хулиганов – функция «3-в-1» с возможностью выбрать лучший результат трех бонусных игр, бонусные вращения Epic Drop™, а также шанс на эпический выигрыш с множителем ставки х20 000.

Отдельного упоминания заслуживает серия быстрых игр Hacksaw Gaming под названием DareToWin™, объединившая несколько увлекательных игр с разнообразными механиками: Mines, Colors, Plinko и другие. Эти игры — альтернатива привычным слотам, испытывающим не только характер, но и интуицию игроков, ведь они могут самостоятельно выбирать условия выигрыша каждой ставки.

«Hacksaw Gaming — новое имя на нашей платформе, которая объединяет сегодня уже более 60 провайдеров мирового уровня. Мы всегда стремимся предлагать нашим пользователям лучший игровой опыт, поэтому регулярно расширяем сеть партнеров, разделяющих нашу тягу к качеству и инновациям. Уверены, что игры нового разработчика подарят игрокам FAVBET не один увлекательный час», — говорят в FAVBET.

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