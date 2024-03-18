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Перший в історії Мажор по Counter-Strike 2: GGBET анонсує безліч бонусів

В неділю, 17 березня стартував перший в історії Мажор по Counter-Strike 2.
Сегодня, 14:02
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Ліцензійний  букмекер GGBET пропонує своїм користувачам щедрі бонуси на кожному етапі PGL Major Copenhagen 2024.

PGL Major Copenhagen 2024 відбувається в столиці Данії (17 - 31 березня). Підігріває інтригу значний призовий фонд турніру  в розмірі $1,250,000. За котируваннями GGBET, головними претендентами на титул є команди TEAM VITALITY (коефіцієнт на перемогу в турнірі – 2.3), NAVI (6,5), ENCE (14).

До кожного з 3 етапів PGL Major Copenhagen 2024 GGBET підготував спеціальні бонуси. Під час Opening Stage з 15 по 20 березня користувачі можуть отримати бонус на депозит до 200%; на стадії вибування з 21 по 24 березня GGBET пропонує  “страхові” ставки. Під час стадії плей-офф з 25 по 31 березня гравцям будуть доступні бонуси на депозит до 150% і фрібет. Бонуси GGBET доступні на сайті в розділі “Акції” з 17 по 31 березня.

Як скористатися спеціальними бонусами на GGBET:

  1. Зареєструватися на сайті GGBET або увійти в існуючий аккаунт;

  2. Активувати поточну пропозицію в розділі «Акції»;

  3. Внести  депозит на суму від  400 грн, або більше;

  4. Отримати бонус!

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Деталі на сайті ggbet.ua. Бонус доступний тільки для нових користувачів. 

 УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

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