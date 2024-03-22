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NaVi уступили "сербской" организации Spirit в матче за выход в плей-офф Major Copenhagen 2024 по CS2

Украинский клуб потерпел оскорбительное поражение.
Вчера, 21:57
HLTV
HLTV

Natus Vincere в третьем раунде "стадии легенд" копенгагенского мажора встретились со Spirit.

Команды удивили выбором своих карт – "рожденные побеждать" выбрали Nuke, а их соперник Ancient.

В итоге команды обменялись победами на своих выборах, но если NaVi сделали это очень тяжело, на овертаймах, то сопернику было гораздо комфортнее.

Третья карта, как и первые две, началась с большого количества выигранных раундов от "драконов", но в этот раз после смены сторон NaVi не смогли снова начать делать камбек и проиграли почти без интриги.

NaVi - Spirit 1:2 (16:13, 9:13, 7:13)

Уже завтра наша команда проведет еще один матч за выход в плей-офф, в то время как Спирит уж точно сыграют в матчах на вылет.

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