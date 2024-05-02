Бензоколонка – это отборный русский мусор: как позорится киберспортивный клуб из московии

Киберспорт хоть и старается походить на обычные виды спорта, но к этому еще точно не пришел. Как минимум пока в большинстве видов запрещают выступать российским спортсменам или командам, в киберспорте они очень хорошо себя чувствуют.

Но здесь были некоторые истории. Как, к примеру, с клубом Virtus.pro. После начала полномасштабного вторжения эту команду заставили выступать под другим названием и другим логотипом через связи с террористической властью.

И была другая история у другой команды. Это коллектив FORZE.

Главный спонсор команды – нефтяная компания Лукойл, очень тесно связанная с кремлевской верхушкой, но при этом "частная", поэтому клуб не смели ни менять название, ни логотип.

Тем не менее, кое-что они все же изменили. Раньше команда называлась forZe, одну букву писали большой. Сами понимаете, какой смысл набрало два года назад. Но заменили стиль написания они только спустя год после начала полномасштабного вторжения.

Бензоколонка. Начало "войны" из Монте

Очень быстро в украиноязычном сегменте Counter Strike к клубу FORZE прикрепилось прозвище "бензоколонка" из-за связи с лукойлом. Так команду даже подписывали в официальной украинской трансляции главного турнира года в CS – мейджоре.

А затем состоялся матч против украинской команды Монте. Обычно после поединков на LAN-турнирах игроки одной команды "отбивают кулачки" соперникам в знак хорошей игры. Однако наши ребята не захотели проявлять уважение к гражданам российской федерации.

Это очень обидело представителей бензоколонки.

Вот очень скоро команды сошлись в матче за выход на тот же мейджор. И перед встречей в своих социальных сетях FORZE выложили следующую картинку:

Они не стали указывать логотип Монте, а одной из особенностей эмблемы украинской организации является флаг нашего государства, который находится в самом ее центре.

Период стагнации

Последний год у форзов не очень задался. После этого мажора команда еще сыграла несколько турниров, а затем начала менять игроков и составы.

Прошлым летом они снялись с топ-турнира в немецком Кельне из-за проблем с визами (удивительно, чего бы это?).

В основном они играли онлайн турниры и разнообразные квалификации, поэтому сильно выпали из информационного поля не только украинского, а я в целом киберспортивного.

Пока не пришел апрель 2024 года…

История с псевдобазированным британцем

Перед турниром ESL Pro League Season 19 появилась информация, что за FORZE в качестве стенд-ина (приглашенного на один турнир игрока) сыграет британец Овен "smooya" Баттерфилд.

Выглядело это как шутка, ведь сам Овен очень прямо показывал свою позицию – поддерживая Украину. Он играл под украинским флагом на разных площадках, выступал за команду с украинскими игроками, вдруг…

Как оказалось, это была совсем не шутка и smooya действительно согласился представлять эту команду, но отвечая на гневные сообщения украинцев пытался оправдать себя: "я пытаюсь показать себя, использовать этот турнир для развития собственной карьеры, я не буду играть в их футболке" , – писал Овен.

И действительно, паренек сидел в черной футболке без логотипа команды.

Это был первый матч турнира и сразу против Монте.

Украинцы в течение матча частенько обращались к британцу, перекрикиваясь с ним, выкрикивая его никнейм. В конце концов smooya был лучшим игроком в своей команде, но самое интересное началось после матча.

В социальных сетях Монте рассказали о своей победе, а сам smooya написал комментарий "Slava Ukraini".

Можно подумать "молодец", но на самом деле оказалось, что Овен еще больше фанат переобуваться. Через несколько минут он удалил свой комментарий и написал сообщение, что происходит что-то странное. В Сети появилась информация, что FORZE выгнали игрока и продолжат турнир уже без него.

На фоне этого Монте выложили новый скрин-шот, где, будто в личной переписке с аккаунтом FORZE те соответствуют "нах*р войну".

И что делает организация FORZE? Верно, оправдывается.

Они выпускают официальное заявление, в котором сообщают, что сейчас в этих ваших интернетах много жуликов и доверять можно не всем:

"В последнее время в сети появляется все больше мошенников. В том числе участились случаи, когда они пытаются действовать от нашей личности. Предупреждаем фанатов, болельщиков и всех любителей киберспорта – наша администрация НИКОГДА не будет писать вам в личные сообщения с сомнительными предложениями и формулировками. Положим конец скаму и жуликам в социальных сетях вместе! Все официальные новости только в верифицированных каналах и профилях FORZE".

Теперь интересно, фраза "Fuck war" – это сомнительное предложение или формулировка?

А что же со smooya?

Казалось, большей "кринжи" уже не будет но… на следующий день британский игрок извинился за надпись "Слава Украине".

Вы только почитайте это.

"Некоторые могли неправильно понять мой шутливый ответ на твит Monte, воспринять его как агрессивный жест против FORZE. Однако у меня не было похожего на мысль. Я болею за команду и выкладываюсь, чтобы внести свой вклад в наш успех. Я никогда специально не пытался играть плохо и я всегда делал все возможное для победы и буду продолжать делать это в будущем. Да, мой ответ был неудачным. Я все еще изучаю нюансы и последствия определенных высказываний и никогда не собирался вызвать конфликт или обиду. Я с большим уважением отношусь к FORZE и их поклонникам. Я не дискриминирую людей на основе их национальности или цвета кожи. Если мои последние высказывания оскорбили кого-то, то я искренне прошу прощения».

И да, его вернули в состав и он сыграл в следующем матче. И знаете что? Против соперников из Бразилии Овен играл уже в самой настоящей футболке FORZE.

Отметим, что уже сегодня и Монте, и FORZE сыграют свои матчи очередные матчи ESL Pro League и если победят в них (или проиграют), то встретятся друг с другом еще в одном поединке.

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