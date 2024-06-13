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GGBET готує ексклюзив на BLAST Spring Final

Глобальний бренд GG.BET є ексклюзивним партнером усієї серії BLAST Premier.
Вчера, 13:51
GGBET готує ексклюзив на BLAST Spring Final
GGBET готує ексклюзив на BLAST Spring Final

З 14 по 16 червня на OVO Arena Wembley в Лондоні відбудеться завершальний етап турніру з Counter-Strike 2 всесвітньо відомої серії BLAST Premier. У фіналі сезону зустрінуться 8 найсильніших команд, які поборються за призовий фонд 425 000$.

Глобальний бренд GG.BET, який виступає ексклюзивним партнером не лише цього турніру, а й усієї серії BLAST Premier впродовж року, готується дивувати фанатів і підтримувати партнерів – українців NAVI і французів Team Vitality – у кульмінаційному івенті сезону. 

Український ліцензійний букмекер GGBET також не залишився осторонь події. Користувачі платформи можуть отримати БОНУС до 25 000 грн з максимально лояльними умовами участі. 

"Надзвичайно важливо, що події міжнародного масштабу проходять не лише за підтримки брендів з українським корінням, а і не проходять повз українських фанів кіберспорту. І, авжеж, не обходяться без підтримки українських команд. Сподіваюся, це допоможе поціновувачам кіберспорту отримати максимум вражень" – прокоментував подію CEO GGBET Дмитро Вошкарін.   

Ексклюзивна трансляція всіх подій BLAST Spring Final буде доступна на Twitch студії Maincast за підтримки офіційного партнера GGBET. 

Нагадаємо, що в січні 2024 року турнірний оператор BLAST та глобальний беттінг бренд GG.BET оголосили про ексклюзивне партнерство.

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