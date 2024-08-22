VBET Ukraine объявляет о генеральном партнерстве с Passion UA

Украинскую киберспортивную организацию Passion UA создал Александр Зинченко - футболист сборной Украины, игрок «Арсенала» и амбассадор ответственной игры VBET Ukraine. В составе клуба команды по CS2, Dota 2 и Apex Legends.

Развивать киберспорт в Украине Александру помогают успешный тренер по CS Михаил «kane» Благин, опытный капитан CS2 Родион «fear» Смык, элитный игрок Apex Legends Максим «Max-Strafe» Стаднюк и другие амбициозные киберспортивные таланты.

Основатель Passion UA Александр Зинченко говорит: «С тех пор как я впервые окунулся в мир киберспорта, меня захватила его интенсивность, общность и безграничный потенциал игры как вида спорта. Мы стремимся создать сообщество, которое процветает благодаря взаимному уважению, спортивному духу и несокрушимому стремлению к совершенству».

Киберспорт получил официальное признание в Украине только в 2022 году. Однако нашу страну хорошо знают в мире именно благодаря этой дисциплине. В течение последних десятилетий Украина была известна и своими командами, и исполнителями, и результатами на турнирах. Именно поэтому VBET Ukraine видит в украинском киберспорте огромный потенциал для развития как на украинской, так и мировой арене.

«В условиях нехватки государственного финансирования отрасли партнерская поддержка поможет обеспечить стабильность и постоянное развитие индустрии и покрывать расходы на оборудование, тренировочные базы, поездки на соревнования и другие операционные нужды», - говорят в VBET Ukraine.

VBET Ukraine работает на украинском рынке с 2020 года на основании лицензий, выданных Комиссией по вопросам регулирования азартных игр и лотерей. Помимо партнерства с украинской Премьер-лигой, VBET Ukraine является также премиум-партнером национальной сборной Украины по футболу и ряда спортивных клубов и федераций.

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры. Азартные игры для тех, кому нет 21 года, запрещены законами Украины.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВБЕТ УКРАИНА» Украина, 04071, город Киев, ул. Верхний Вал, дом 10, помещение группы, 12. КОД ЕГРПОУ 43904440 РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ № 314 от 31.05.2021 Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интеренет, выдана Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей, от 03.06.21 г., срок действия 5 лет.

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