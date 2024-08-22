iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

VBET Ukraine объявляет о генеральном партнерстве с Passion UA

Александр Зинченко создал киберспортивнную организацию Passion UA.
Сегодня, 14:57
VBET Ukraine объявляет о генеральном партнерстве с Passion UA
VBET Ukraine объявляет о генеральном партнерстве с Passion UA

Украинскую киберспортивную организацию Passion UA создал Александр Зинченко - футболист сборной Украины, игрок «Арсенала» и амбассадор ответственной игры VBET Ukraine. В составе клуба команды по CS2, Dota 2 и Apex Legends. 

Развивать киберспорт в Украине Александру помогают успешный тренер по CS Михаил «kane» Благин, опытный капитан CS2 Родион «fear» Смык, элитный игрок Apex Legends Максим «Max-Strafe» Стаднюк и другие амбициозные киберспортивные таланты. 

Основатель Passion UA Александр Зинченко говорит: «С тех пор как я впервые окунулся в мир киберспорта, меня захватила его интенсивность, общность и безграничный потенциал игры как вида спорта. Мы стремимся создать сообщество, которое процветает благодаря взаимному уважению, спортивному духу и несокрушимому стремлению к совершенству».

Киберспорт получил официальное признание в Украине только в 2022 году. Однако нашу страну хорошо знают в мире именно благодаря этой дисциплине. В течение последних десятилетий Украина была известна и своими командами, и исполнителями, и результатами на турнирах. Именно поэтому VBET Ukraine видит в украинском киберспорте огромный потенциал для развития как на украинской, так и мировой арене.

«В условиях нехватки государственного финансирования отрасли партнерская поддержка поможет обеспечить стабильность и постоянное развитие индустрии и покрывать расходы на оборудование, тренировочные базы, поездки на соревнования и другие операционные нужды», - говорят в VBET Ukraine.

VBET Ukraine работает на украинском рынке с 2020 года на основании лицензий, выданных Комиссией по вопросам регулирования азартных игр и лотерей. Помимо партнерства с украинской Премьер-лигой, VBET Ukraine является также премиум-партнером национальной сборной Украины по футболу и ряда спортивных клубов и федераций.

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры. Азартные игры для тех, кому нет 21 года, запрещены законами Украины.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВБЕТ УКРАИНА» Украина, 04071, город Киев, ул. Верхний Вал, дом 10, помещение группы, 12. КОД ЕГРПОУ 43904440 РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ № 314 от 31.05.2021 Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интеренет, выдана Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей, от 03.06.21 г., срок действия 5 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией Стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией
Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову
Зальцбург объявил о покупке игрока Ливерпуля Зальцбург объявил о покупке игрока Ливерпуля
Ливерпуль устно согласовал трансфер нового голкипера Ливерпуль устно согласовал трансфер нового голкипера
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:57
VBET Ukraine объявляет о генеральном партнерстве с Passion UA
Бокс14:52
Стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией
Европа14:50
Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову
Европа14:24
Зальцбург объявил о покупке игрока Ливерпуля
Европа14:11
Ливерпуль устно согласовал трансфер нового голкипера
Европа13:54
"Мы были вынуждены": тренер Челси объяснил продажу Галлахера
Лига конференций13:35
Кривбасс - Бетис: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Лига Чемпионов13:30
Возлюбленная Ярмоленко показала, как сын украинца болел за Динамо в матче против Зальцбурга
Украина12:55
Трансферы УПЛ: ЛНЗ арендовал игрока Шахтера
Бокс12:40
"Твой сон превратился в кошмар": Де Ла Хойя оценил участие Хэйни в уличной драке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK