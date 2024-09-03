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The International 2024: прогноз букмекеров

ISPORT знакомит читателей с котировками букмекеров.
Сегодня, 18:16
dota2.com
dota2.com

В среду, 4 сентября стартует The International 2024 - крупнейший турнир года по Dota 2.

Букмекеры уже определились с шансами команд, и стоит признать, что ситуация в целом довольно очевидная.

Наибольшие шансы на победу имеют финалисты прошлого TI Team Spirit и Gaimin Gladiators. А также немного меньше верят в громко заявивших о себе за последний год Team Falcons.

Кто выиграет The International 2024 по ожиданиям букмекеров

Как и говорилось выше, шансы двух команд оцениваются наиболее высоко в то время, как остальные существенно отстают.

  • Gaimin Gladiators – 4.00
  • Team Spirit – 4.00
  • Team Falcons – 4.33
  • Xtreme Gaming – 7.00
  • Tundra Esports – 9.00
  • Team Liquid – 11.00
  • BetBoom Team – 11.00

Остальные же участники турнира имеют еще более низкие шансы на завоевание Аегиса. При этом отметим, что все выше перечисленные команды имеют неплохие шансы сыграть в Гранд-финале.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием турнира, а также посмотреть онлайн трансляции матчей.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: The International

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