The International 2024: прогноз букмекеров
В среду, 4 сентября стартует The International 2024 - крупнейший турнир года по Dota 2.
Букмекеры уже определились с шансами команд, и стоит признать, что ситуация в целом довольно очевидная.
Наибольшие шансы на победу имеют финалисты прошлого TI Team Spirit и Gaimin Gladiators. А также немного меньше верят в громко заявивших о себе за последний год Team Falcons.
Кто выиграет The International 2024 по ожиданиям букмекеров
Как и говорилось выше, шансы двух команд оцениваются наиболее высоко в то время, как остальные существенно отстают.
- Gaimin Gladiators – 4.00
- Team Spirit – 4.00
- Team Falcons – 4.33
- Xtreme Gaming – 7.00
- Tundra Esports – 9.00
- Team Liquid – 11.00
- BetBoom Team – 11.00
Остальные же участники турнира имеют еще более низкие шансы на завоевание Аегиса. При этом отметим, что все выше перечисленные команды имеют неплохие шансы сыграть в Гранд-финале.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием турнира, а также посмотреть онлайн трансляции матчей.
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