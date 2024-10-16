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FAVBET Team сыграли в благотворительном турнире от Petr1k, на котором было собрано более полумиллиона гривен

Вырученные средства пойдут на беспилотники.
Сегодня, 13:10

В эти выходные украинские киберспортсмены провели один из самых крупных и благотворительных CS2-турниров в этом году — «FPФішки для ДШВ». Организатором шоу выступил известный стример Александр «petr1k» Петрик. Киберспортивная команда FAVBET Team приняла участие в турнире. Ее игроки присоединились к составам четырех команд-участниц: «Сирники», «Голубці», «Вареники» та «Млинці».

В финале «кулинарного батла» из четырех команд было сформировано две – «Бограч» (petr1k, Sergiz, manka, Ruha, RT) и «Борщ» (cceh9, AiyvaN, KrizzeN, 664, Marik). Завершился матч счетом 1-1, когда была достигнута цель сбора, а потому победителем признали команду всех участников турнира — «Пампушок».

В течение соревнования зрители стрима могли принять участие в розыгрыше ценных подарков — от нового айфона до редких скинов, а также «золотую корову», ставшую неофициальным символом турнира. Наибольшие донатеры получили настоящие военные трофеи, в том числе вражеский FPV-дрон, который украинские военные обезвредили РЭБом.

В общем, благодаря активным донатам «FPФішки для ДШВ»» смогли всего за одни выходные собрать 617 667 гривен, которые уже скоро пойдут на закупку беспилотников для военнослужащих ДШВ. По словам Александра Петрика, это самая большая сумма, которую ему когда-либо удавалось собрать за одно благотворительное мероприятие.

Смотрите, как это было на каналах petr1k'a в YouTube и Twitch.

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