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NaVi перевели состав из Dota 2 в инактив

Команда так и не нашла варианты для нового ростера.
Сегодня, 17:26
NaVi
NaVi

Украинская киберспортивная организация NaVi объявила о заморозке состава по Dota 2.

Несмотря на то, что последний ростер впервые за долгое время попал в топ-4 сразу двух турниров, было принято решение распустить состав.

Как сообщает организация, в Бухаресте команда принимала участие с двумя стендинами, которые вернулись в свою команду.

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После этого NaVi так и не решили, кем можно доукомплектовать состав, а потому заморозили оставшийся ростер.

На текущий момент украинскую организацию на мировой арене будут представлять только NaVi Junior.

Ранее, напомним, другая украинская организация пробилась на крупный турнир.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi

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