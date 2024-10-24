NaVi перевели состав из Dota 2 в инактив
Украинская киберспортивная организация NaVi объявила о заморозке состава по Dota 2.
Несмотря на то, что последний ростер впервые за долгое время попал в топ-4 сразу двух турниров, было принято решение распустить состав.
Как сообщает организация, в Бухаресте команда принимала участие с двумя стендинами, которые вернулись в свою команду.
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После этого NaVi так и не решили, кем можно доукомплектовать состав, а потому заморозили оставшийся ростер.
На текущий момент украинскую организацию на мировой арене будут представлять только NaVi Junior.
Ранее, напомним, другая украинская организация пробилась на крупный турнир.
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