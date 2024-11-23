Команда Зинченко упустила второй шанс выйти на "мажор" в Китае

Passion UA не могут сделать последний шаг на главный турнир года.

Киберспортивный клуб Passion UA, основателем которого является футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко, принимает участие в квалификации на Major Shanghai 2024.

Украинский коллектив в первых двух встречах добыл победы, включая над главным фаворитом из россии.

В матче за выход Passion UA сначала уступили немцами из BIG, а теперь европейскому коллективу - Heroic.

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На первой карте Ancient, которая была выбором Heroic, украинцы добыли победу - 13:9.

Затем был выбор Passion UA - Vertigo, но он закончился провалом - 7:13.

Решающей картой стал Mirage. Она прошла под диктовку Heroic - 13:7.

Passion UA ​​- Heroic 1:2 (13:9, 7:13, 7:13)

Теперь украинцы идут со счетом 2-2 по сетке отбора и будут иметь последнею возможность выйти на PW Major Shanghai 2024. Соперник будет определен позднее. За результатами RMR-турнира следить можно на ISPORT.

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