Саудовский клуб официально оформил трансфер легенды Counter-Strike

Известный боснийский киберспортсмен Никола NiKo Ковач присоединился к Falcons.

Об этом саудовский клуб объявил в пятницу, 3 января.

"Добро пожаловать, NiKo. Я рад, что в команду пришёл лучший рифлер и надеюсь, что однажды буду рядом с ним, когда он поднимет главный трофей", - заявил Дэнни zonic Соренсен, тренер Team Falcons.

Напомним, что предыдущей командой Ковача была G2, с которой прошлом году игрок дважды доходил до полуфиналов мейджоров.

Обновленный состав Team Falcons:

Эмиль Magisk Рейф (Дания)

Никола NiKo Ковач (Босния и Герцеговина)

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