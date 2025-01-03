Саудовский клуб официально оформил трансфер легенды Counter-Strike
NiKo присоединился к Falcons.
Известный боснийский киберспортсмен Никола NiKo Ковач присоединился к Falcons.
Об этом саудовский клуб объявил в пятницу, 3 января.
"Добро пожаловать, NiKo. Я рад, что в команду пришёл лучший рифлер и надеюсь, что однажды буду рядом с ним, когда он поднимет главный трофей", - заявил Дэнни zonic Соренсен, тренер Team Falcons.
Напомним, что предыдущей командой Ковача была G2, с которой прошлом году игрок дважды доходил до полуфиналов мейджоров.
Обновленный состав Team Falcons:
- Эмиль Magisk Рейф (Дания)
- Никола NiKo Ковач (Босния и Герцеговина)
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