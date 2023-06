На Туре Швейцарии разбился велогонщик - он скончался от полученных травм

Швейцарский велогонщик Джино Медер скончался от полученных травм во время Тура Швейцарии.

О гибели 26-летнего спортсмена сообщила его команда Bahrain Victorious на своем официальном сайте.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



