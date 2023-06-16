На Туре Швейцарии разбился велогонщик - он скончался от полученных травм
Швейцарский велогонщик Джино Медер скончался от полученных травм во время Тура Швейцарии.
О гибели 26-летнего спортсмена сообщила его команда Bahrain Victorious на своем официальном сайте.
🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023
❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.
🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg
"Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосипедного сообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас".
"Джино, спасибо за свет, радость и смех, который ты нам всем принес. Нам будет не хватать тебя как гонщика и как человека", - говорится в заявлении команды.
В четверг, 15 июня, во время пятого этапа Тура Швейцарии Медер, почти через 200 километров гонки, столкнулся на высокой скорости с американским гонщиком Магнусом Шеффилдом, о чем было объявлено в заявлении организаторов гонки.
Они спускались с самой высокой точки этапа на перевале Альбула в сторону Ла-Пунт, где этап заканчивался.
Медер упал в овраг и был найден неподвижным в воде, после чего его реанимировали и доставили в больницу в городе Кур на вертолете скорой помощи. На следующий день он скончался от полученных травм.
Шеффилд, с которым столкнулся Медер, был найден живым с синяками и сотрясением мозга после аварии. Его доставили в больницу Самедан.