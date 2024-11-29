"План работал до первого пропущенного гола": Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло Виктории

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал поражение от Виктории Пльзень в матче пятого тура основной стадии Лиги Европы.

"Бело-синие" уступили чешской команде со счетом 1:2, проиграв свой пятый подряд матч в еврокубковом турнире.

Читай также: Динамо продлило серию поражений в Лиге Европы, уступив Виктории

"Исходя из того, какой у нас был тактический план на игру, мы не должны были давать возможности сопернику действовать через длинные передачи, забрасывать мяч за спины нашим защитникам.

В принципе, он работал до первого пропущенного гола, когда мы дали сопернику сыграть именно так. Это индивидуальное мастерство. В дальнейшем мы перестроились, чтобы создавать давление и попытаться спасти игру", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень (1:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!