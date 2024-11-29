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"План работал до первого пропущенного гола": Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло Виктории

Тренер "бело-синих" кратко оценил очередную неудачу в Лиге Европы.
Сегодня, 00:45
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал поражение от Виктории Пльзень в матче пятого тура основной стадии Лиги Европы.

"Бело-синие" уступили чешской команде со счетом 1:2, проиграв свой пятый подряд матч в еврокубковом турнире.

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"Исходя из того, какой у нас был тактический план на игру, мы не должны были давать возможности сопернику действовать через длинные передачи, забрасывать мяч за спины нашим защитникам.

В принципе, он работал до первого пропущенного гола, когда мы дали сопернику сыграть именно так. Это индивидуальное мастерство. В дальнейшем мы перестроились, чтобы создавать давление и попытаться спасти игру", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень (1:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Шовковский Виктория Пльзень

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Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень
Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень

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