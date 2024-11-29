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Тренер Челси оценил игру и гол Мудрика в победном матче Лиги конференций

Энцо Мареска высказался об успешном поединке против немецкого Хайденхайма.
Сегодня, 01:10
Мудрик забил в матче Лиги конференций / Getty Images
Мудрик забил в матче Лиги конференций / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче четвертого тура Лиги конференций против Хайденхайма, в котором украинец забил один гол и помог команде одержать победу 2:0.

Наставник "синих" позитивно оценил выступление украинского вингера.

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"Он один из игроков, о хорошей игре которых я упомянул. Сегодня вечером трудно найти игроков, которые не сыграли хорошо. Нам нужно, чтобы все они использовали шансы, когда они им предоставляются.

Они все хотят играть больше, они все заслуживают играть и работают фантастически. Мы собираемся делиться минутами в следующих матчах, потому что у нас так много игр, и это нормально", - приводит слова Марески football.london.

Ранее сообщалось, что капитан Челси не вернется на поле до конца года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик хайденхайм Энцо Мареска

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