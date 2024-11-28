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Капитан Челси не вернется на поле до конца года

Рис Джеймс снова угодил в лазарет с очередной травмой.
Сегодня, 18:11
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Челси в очередной раз потерял на длительный срок своего капитана Риса Джеймса.

Как сообщает The Telegraph, 24-летнему английскому защитнику, который только в конце октября вернулся после травмы, диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

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Отмечается, что нынешняя травма не рассматривается как рецидив предыдущей.

Лондонский клуб не указывал точных сроков восстановления Джеймса, но ожидается, что он сможет вернуться не раньше нового года в зависимости от того, как будет проходить его реабилитация.

В нынешнем сезоне защитник успел провести за Челси всего четыре матча без результативных действий.

Ранее сообщалось, что легенда Челси возглавил клуб в Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

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