Капитан Челси не вернется на поле до конца года

Рис Джеймс снова угодил в лазарет с очередной травмой.

Челси в очередной раз потерял на длительный срок своего капитана Риса Джеймса.

Как сообщает The Telegraph, 24-летнему английскому защитнику, который только в конце октября вернулся после травмы, диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

Читай также: "Я ожидал большего, он не лидер": тренер Челси раскритиковал одноклубника Мудрика

Отмечается, что нынешняя травма не рассматривается как рецидив предыдущей.

Лондонский клуб не указывал точных сроков восстановления Джеймса, но ожидается, что он сможет вернуться не раньше нового года в зависимости от того, как будет проходить его реабилитация.

В нынешнем сезоне защитник успел провести за Челси всего четыре матча без результативных действий.

Ранее сообщалось, что легенда Челси возглавил клуб в Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!