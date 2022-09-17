Дубинский: Создание Профессиональной волейбольной лиги Украины - это грандиозный шаг вперед

Президент Професіональної волейбольної Ліги України Володимир Дубинський розповів про прийдешній сезон в українському волейболі, як вдалося організувати чемпіонат України в умовах війни, про допомогу національним збірним, а також про підсумки передсезонного турніру “Прометей Опен 2022”.

Сьогодні закінчився шестиденний турнір “Прометей Опен 2022”, у волейбольній спільноті його охрестили як неофіційний старт чемпіонату України з волейболу. Які ваші враження?

— Это действительно и есть начало чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги. Турнир ежегодный, но в этом году он отличается тем, что начался в условиях российской агрессии. Мы очень тяжело и долго шли к решению и пониманию, как организовать, как проводить.

В рамках подготовки чемпионата был проведен турнир «Прометей Опен», мы увидели готовность клубов, многие уже больше месяца готовятся к открытию. Пригласили 4 женских и 4 мужских команды для того, чтобы условно сымитировать, как это может выглядеть в регулярном чемпионате, когда 8 команд должны собраться в одном месте, в одном городе и соревноваться.

И я очень доволен и результатами, и качеством игр, которые продемонстрировали участники. А главное тем, что наши многие игроки, которые уехали за рубеж, уже вернулись. Верю в Украину, в украинский волейбол, и это был достаточно качественный турнир.

Огромное спасибо всем президентам клубов, президенту Федерации волейбола Украины. Получили колоссальную поддержку от Министерства спорта и лично Вадима Гутцайта, Администрация Президента. Это была грандиозная подготовка, буквально несколько месяцев, и в итоге нам удалось подготовиться. Уже сейчас я смело могу сказать, что чемпионат Украины по волейболу состоится, старт назначен на 22 сентября.

Склалося враження, що цей турнір був не тільки для спортсменів, а й взагалі для всіх причетних до проведення чемпіонату України з волейболу. Це насправді так?

— Да, конечно! Дело в том, что невзирая на военные действия и на сложную ситуацию в стране, нам удалось найти зал, и мы благодарны Черновцам. Собственник этого зала максимально предоставил все необходимые условия. Мы рады, что местная власть, и мэр города и глава Черновицкой области — все поддержали. Оказывают максимальную поддержку.

Ожидаемо, что вся страна, все мы сплотились как в борьбе с врагом, так и в желании провести показать им, что не удастся убить спорт в стране. Благодаря этой всей поддержке местных властей и центральных властей, Министерства молодежи и спорта, нам удалось провести турнир.

Появилась новая система видеоповторов, новый зал, новое покрытие, новое звуковое обеспечение. И самая большая проблема, которую мы видели, мы должны были отработать — приезд одновременно 8 команд, отыграть вместе эти 5-6 дней. Посмотреть, как это будет в процессе регулярного чемпионата.

Это было одной из важнейших задач. Мы увидели много ошибок, недоработок, которые нам удавалось устранять по ходу турнира и сегодня можем смело заявить, что мы на 100 процентов готовы к проведению полноценного чемпионата Украины, который пройдет с 22 сентября по 1 мая».

Думаю, что немногие виды спорта и Федерации готовы были к такому революционному процессу во время военных действий. И мы полностью готовы, и как раз отрабатывали все эти мелочи, замечания. Проделана грандиозная работа. Десятки людей были задействованы в этом, и я рад, что у нас все получается.

Тобто ви задоволені повністю усім?

— Все равно есть шероховатости, но мы полностью удовлетворены тем качеством, которого нам удалось достичь. И мы видим сегодня современный зал и современные условия для проведения чемпионата. Но еще больше я счастлив отношению местной власти — городской, областной, и помощи всех, кто был причастен.

К кому мы не обращались, мы получали колоссальную поддержку, и это сегодня наибольший успех всего украинского волейбола: от Федерации до последнего игрока.

Вас багато хто знав у спортивній спільноті, як президента баскетбольного клубу “Прометей”, а як ви опинилися у волейболі?

— Это ошибочное мнение. Однажды у меня состоялась встреча, с нашей известной спортсменкой Марией Александровой и, наверное, она одна из немногих людей молодого поколения, которая была участницей первой украинской Олимпийской команды по волейболу. Она пришла и сказала: Владимир Михайлович, а можно ли как-то собрать команду, ведь в Днепропетровской области волейбол любят и знают, но профессиональной женской команды нет. И мы как-то начали с этого.

И как раз история спортивного «Прометея» началась с волейбола, а не с баскетбола. И появилась команда в волейбольной Суперлиге, а параллельно с этим появилась команда баскетбольной Высшей лиги. И к этому причастен мой партнер и друг Павел Чухно. Так что волейбол в жизни «Прометея» был первым, а баскетбол — вторым.

Створення Професіональної волейбольної ліги — це спроба перенести бізнесовий підхід у спорт?

— Не секрет, что спорт в Украине, да и во всем мире, это сложный процесс, требующий колоссальных финансовых вложений и людских ресурсов. Посмотрев на организацию, на результаты, которые показывает наша сборная, я считаю, что Федерация волейбола и ее президент Михаил Мельник сделали просто грандиозный шаг вперед. Это было совместное усилие всех, но Федерации прежде всего.

Во всем мире, и мы видим это даже по украинскому футболу, как правило, игры профессиональных чемпионатов должны организовываться профессиональными лигами. И эта идея возникла еще до начала войны. В конце года мы уже проговаривали это со многими клубами. Это должна была быть прежде всего женская лига, и с клубами договоренности были. И клубы ее учредили.

Тут очень важный момент, каждый клуб и его представитель имел право голоса и понимал, куда он движется. И то, что мы называем монетизация... да, мы пытаемся. Но сегодня война вмешалась во все эти процессы. Конечно, вы правильно сказали — это некая бизнес-модель того, чтобы помогать клубам.

Здесь не стоит вопрос зарабатывания денег. И еще долго нам придется идти к тому, чтобы начать зарабатывать деньги. Но, создав профессиональную волейбольную лигу, каждый клуб получил равнозначное право голоса. Каждый клуб смог разговаривать со спонсорами напрямую, и каждый спонсор понимает, как он будет представлен, какие он получит дивиденды от этого. То есть государство сегодня помогает, условно списывая это из налогов.

В это непростое время, все взносы, которые необходимы для покрытия аренды зала, оплаты коммунальных услуг и так далее, а на сегодняшний день у нас 8 мужских и 8 женских клубов в профессиональной волейбольной лиге Украины, все взносы произвели спонсоры клубов.

И в дальнейшем спонсоры участвуют в приобретении формы и других моментов. Да, это попытка создания бизнес-модели, при которой ПВЛУ будет полноценно жить, а не выживать.

Сегодня мы видим этот прекрасный зал, подобного в Украине похоже не было, профессиональное вещание, камеры, системы видео повторов — это все, что профессиональной лиге удалось получить благодаря спонсорам.

По факту, через Федерацию это сделать было практически невозможно, поскольку Федерация должна заниматься сборными страны, развитием детского спорта и, собственно, она этим и занимается. Очень приятно наблюдать за успехами детской сборной.

А мы благодаря партнерам и поддержки ПВЛУ будем развивать именно профессиональный волейбол в Украине. Кстати, благодаря спонсорам в этом году удалось задействовать, а не просто собрать деток U-15, U-17 и в женском и мужском волейболе и готовить резерв национальным сборным».

ПВЛУ робить велику ставку на телевізійні трансляції, так?

— Согласно постановлению Кабинета Министров и Министерства спорта запрещено, и это правильно, наличие зрителей на трибунах, ведь мы можем быть подвергнуты в любой момент ракетным атакам или другим провокационным действиям врага.

Поэтому конечно же мы сделали основной упор на качество вещания, привлекли крупных специалистов, оборудование. Вложили немалые средства для того, чтобы все наши жители, и не важно, где они находятся — за пределами Украины, в Украине или в окопах, чтобы все могли увидеть максимально качественную картинку и вживую наблюдать каждый день соревнований.

Начиная с 22 сентября, 4 раза в неделю у всех будет возможность смотреть официальные игры чемпионата Украины. С нашей победой вернется и болельщик на трибуны, а у нас будет и высококачественная картинка.

А як до ідеї створення професіональної волейбольної ліги віднеслися в Федерації волейболу України та в Міністерстві культури та спорту?

— После того, как возникла идея, конечно у Федерации волейбола были сомнения причем, не с точки зрения потери какого-то влияния. Больше было сомнений насколько качественно получится это сделать. Мы провели много встреч с вице-президентом Федерации волейбола, а также с президентом Михаилом Григорьевичем Мельником, с другими членами исполкома. Получили 100-процентную поддержку.

В волейболе произошла ситуация, когда интересы относительно создания профессиональной волейбольной лиги поставили выше, чем какие-то свои личные непонимания.

На последнем исполкоме, уже после начала военных действий, когда было принято решение и прошли обсуждения с Министерством спорта, и с Федерацией волейбола, исполком собрался в полном составе, без одного участника, и все члены исполкома проголосовали «ЗА» поддержку и создание Профессиональной волейбольной лиги.

Я лично говорил с министром спорта о том, что непростое время и спросил: “Какая ваша позиция?”. И Вадим Маркович сказал: “Если Федерация поддерживает, то и мы полностью поддерживаем проведение, считаем, что это уникально и грандиозно. Единственный момент – выбор места проведения чемпионата, главное условие – безопасность”.

Мы получили просто шокирующий 100-процентный результат поддержки. Думаю, это и есть объединение всей страны и объединение каждого в решении такой непростой задачи. Думаю, это будет один из немногих двух-трех полноценных чемпионатов, проведенных в стране во время военных действий.

Чому саме Чернівці обрали для проведення чемпіонату і які міста ще були?

— Все военные действия развернулись сейчас на Востоке Украины. После принципиального решения – чемпионату быть, мы поручили директору чемпионата Андрею Льопе найти место.

Он объехал практически всю Западную и Центральную Украину. Мы рассматривали и Луцк, но понимаем, что рядом белорусская граница. Хотя Луцк — это одна из волейбольных столиц, где любят спорт, где есть полное понимание с местными органами власти. Мы рассматривали Львов и Ужгород.

Вопросов было несколько — первый это безопасность. Необходимо было, чтобы рядом с залом в радиусе 50-ти метров, хотя законом и предусмотрено расстояние в 500 метров, было полноценное бомбоубежище. Представляете, когда одновременно играет две команды — это уже 40 человек. И в случае воздушной тревоги люди должны быстро переместится в бомбоубежище. Это было одно условие.

Второе — нам необходим был зал. Мы понимаем, что идем в зиму, а она будет непростая. Поэтому нужно наличие качественного электропотребления, возможность отопления зала. Пересматривая города и возможности, мы понимали, что не везде инфраструктура отвечала нашим требованиям.

И вот мы нашли этот частный зал. Здесь есть буквально в 10 метрах бомбоубежище и все условия. К счастью, в Черновцах не было взрывов, и поэтому мы приняли такое решение, что это самое безопасное место для проведения чемпионата.

Місцева влада на це відреагувала позитивно?

Этот зал частный и мы сразу не обращались к органам самоуправления, и я считаю позже, когда мы подготовимся, то однозначно переговорим. Но очень приятно удивлен, что мэр города моментально приехал и спросил, какая нужна помощь в размещении игроков, в ремонтных работах. То есть город сказал, что мы гордимся и чествуем то, что вы делаете и максимально любую помощь окажем.

Буквально каждый день мы встречаемся. И я шокирован таким положительным отношением местной власти и города к тому, что происходит.

Параллельно с этим неделю назад глава Черновицкой области выразил благодарность, что мы здесь. Заручились поддержкой. Я понимаю, что, наверное, это те люди, которые были далеки от волейбола, но сегодня всячески готовы поддерживать и оказывать помощь. Мы потрясены.

Но я вам скажу, что эти потрясения происходят у меня каждый день. Я вижу, как мы, как наши ребята помогают военным на фронте и в тылу. Как мои ребята и служат, и многие в компании занимаются спонсорством. Сейчас вся страна объединена максимально. Мы увидели в Черновцах совершенно уникальную ситуацию — власть пришла к нам. Не мы пришли за помощью, а к нам от главы ОГА до мэра, до каждого подчиненного, пришли и сказали – готовы помогать.

Из 16 собранных клубов, 5 живут и тренируются в Черновцах. И элементарно: мы пришли в больницу, чтобы провести диспансеризацию, обследования. И когда главный врач говорит, мол, это не ваши дети, это теперь наши дети и сборные U-15 и U-17 обследуют, не взяв ни копейки денег… это невероятно. Это небольшие деньги, это отношение. Дети стали все нашими общими, спорт и волейбол стал общим.

Я в приятном смысле этого слова потрясен отношением черновицких людей, местных, областных властей. Наше Министерство спорта и Федерация — это единение вокруг единой идеи.

И я горд, что наши ребята основной сборной страны и мальчики, и девочки показывают результаты таких усилий.

Девчонки прошли весь турнир Европейского отбора без единого поражения, мальчишки вышли в 1/8 финала чемпионата мира — это уникально».

Ви опікуєтесь жіночою волейбольною збірною України. Можете прокоментувати її неймовірний успіх?

— Это действительно уникально. Это то, о чем я всегда говорю: это единение нации и каждого из нас. Произошло это через полтора-два месяца после начала военных действий. Мне позвонил Михаил Мельник и сказал, что женская сборная не будет участвовать в отборе, потому что финансирования нет, возможности нет. “Вам всем не до этого. Война, я знаю, что вы помогаете и на фронте, и в тылу”. И я в тот момент действительно не задумывался, что есть баскетбол и волейбол.

Мы распустили команды — война в стране. И буквально на следующий день понял, что каждый должен сделать максимум на своем месте. Я позвонил ему и сказал, что мы готовы взять финансирование подготовки к отбору чемпионата Европы, Золотой Евролиги. Оплатить проезд, форму, проживание, питание. С радостью это сделал.

Я связался с тренером Иваном Петковым. Он сказал, что готов совершенно бесплатно работать. Мы были на связи. Он видел, переживал и всегда был с Украиной. От него я получил подтверждение о готовности собрать сборную.

Совместными усилиями с Федерацией мы пригласили к участию всех желающих игроков. К сожалению, как выяснилось, у многих оказались свои планы за рубежом… Но мы сказали, что в сборную будут приглашены только те, кто хочет играть и отстаивать честь страны. И даже в такой тяжелый для страны момент мы смогли обновить сборную. Сейчас она совершенно молодая, уникальная.

Я благодарен и Гарию Шамоевичу Егиазарову, Михаилу Мельнику, Ивану Петкову и Марии Александровой — всем, кто принимает участие в жизни сборной и конечно, же игрокам. Огромнейший респект, уважение и любовь Леся Рихлюк, которая готовилась по-другому. Мы вышли на связь, и она сказала, что в сборную приедет независимо ни от каких условий. И мы опять увидели единение. Девчонки, полноценно подготовившись за два с половиной месяца, смогли дать такой уникальный результат.

Мужская сборная у нас давно классная, и они смогли доказать, что неслучайно оказались на чемпионате мира. Низкий поклон и Угису Крастиньшу — главному тренеру, и тренеру «Прометея» Андрею Левченко, который был вторым тренером сборной.

Ставка на омолодження жіночої збірної дійсно зіграла, які ще можна розкрити секрети після такого успіху?

— Секретов нет. Сборная омолаживается, и девчонки, которым сегодня 20, 21,22, уже играют в основе. Вся сборная практически молодая. А из секретов — наш главный тренер пообещал, что через год уже следующим летом, он верит, что нашей сборной по силам выиграть Золотую Евролигу, попасть в крупнейший турнир ВНЛ (Волейбольная Лига наций), войти в элиту.

Мы ставим задачу войти в элиту всего спорта, с прицелом на Олимпийские игры. Как бы это пафосно не звучало, мы в это верим и целимся, хотим выиграть чемпионат Европы.

То, что сегодня уже удалось нашим ребятам мужчинам, а это тоже относительно молодая команда, я уверен, что они будут двигаться только вперед. Такие же цели мы поставили перед девчонками, и они уверенно вместе с тренером к этому идут. Верю, что через год мы увидим еще более колоссальный результат от женской волейбольной сборной. Ну и мужская будет только прогрессировать.

Наостанок розкажіть про клуб “Прометей” та плани на прийдешній сезон..

— В условиях войны, не все понимая на этапе подготовки, сейчас я бы сделал по-другому, была основная цель – подписать игроков для сборной. Итого 9 игроков сборной сегодня представлены в «Прометее», который будет играть за рубежом благодаря усилиям и нашей Федерации и чешской Федерации. Нам удалось заявиться, и мы будем играть практически полноценный чемпионат. И готовиться было сложно, и финансовое решение непростое. Мы многое не понимали, и сегодня не понимаем от проживания игроков до официальных организаций.

Но 1 октября начнется чемпионат Чехии, и мы там в нем стартуем. Более того, это единственный клуб, который будет представлен в Лиге чемпионов. Благодаря успехам женского «Прометея» в прошлом году нам удалось напрямую попасть в группу. То есть мы будем играть в топ-16 клубов Европы. Это громадный успех, и очень важно для страны иметь именно в рейтинге команду, которая будет представлять Украину среди 16 клубов Европы.

Помимо этого, основная задача была — создание профессиональной волейбольной лиги, проведение чемпионата и, конечно же, «Прометей» будет представлен в Украине в чемпионате Суперлиги как женской, так и мужской командой.

Эти клубы были переведены в Черновцы, поскольку небезопасно. Мы помогаем многим другим клубам. Мы создали сборные U-15 и U-17, где лучшие дети страны под эгидой «Прометея» готовятся к проведению чемпионата и к участию в европейских турнирах.

В волейбольном понимании «Прометей» колоссальный, и я хочу поблагодарить всех наших партнеров. У нас сегодня более 15 спонсоров «Прометея», которые в это непростое время находят возможность помогать: кто арендой зала, кто покрытием, кто средствами, кто формой. Им низкий поклон. Это люди, которые в непростое время не отказались от спорта. Поскольку мы им звоним и говорим: ребят, Украина была, есть и будет, пожалуйста... И все с пониманием до единого, как и президенты всех клубов ПВЛУ сказали: Владимир Михайлович, мы все будем поддерживать, не переживайте, чемпионату быть.