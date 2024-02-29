Женская сборная Украины удержала победу над Израилем в квалификации на Евро-2024

В четверг, 29 февраля, состоялся третий тур квалификации женского чемпионата Европы-2024, в котором встречались Украина и Израиль.

Первая половина встречи завершилась минимальной победой украинок (14:13).

После перерыва наша сборная сделала солидный задел, однако ближе к концовке встречи потеряла все.

В финальном отрезке украинки сумели проявить характер и добыть минимальную победу - 28:27.

Израиль - Украина 27:28

В турнирной таблицы группы Украина идет на втором месте с 4 баллами. Лидером является сборная Германии, у которой также четыре очка, но еще матч в запасе.

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