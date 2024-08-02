iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Стали известны все участники нового сезона чемпионата Украины по футзалу

В новом сезоне Экстра-лиги выступит 12 клубов.
Сегодня, 13:11
Футзалисты ФК Хит
Футзалисты ФК Хит

Определились все участники нового сезона в украинской Экстра-лиге по футзалу - в сезоне 2024/25 в высшем дивизионе Украины будет выступать двенадцать клубов.

Читай также: Сборная Украины по футзалу сыграет на престижном турнире в Португалии

Как сообщает Ассоциация футзала Украины, впервые в своей истории в Экстра-лиге выступят сразу три клуба - Любарт (Луцк), Сухая Балка (Желтые Воды) и Атлетик (Днепр).

Весь состав участников нового сезона:

  • ХИТ (Киев)
  • Энергия (Львов)
  • Ураган (Ивано-Франковск)
  • Аврора (Киев)
  • SkyUp (Киев)
  • Кардинал (Ровно)
  • Харьков
  • in.IT (Львов)
  • Сокол (Хмельницкий)
  • Атлетик (Днепр)
  • Сухая Балка (Желтые Воды)
  • Любарт (Луцк)

Все участники Экстра-лиги
Все участники Экстра-лиги

Стоит отметить, что пока нет официального календаря нового сезона. Предварительно новый сезон в украинской Экстра-лиге стартует в сентябре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал уаф Екстра-лига Украины по футзалу

Статьи по теме

Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций
Сборная Украины по футзалу сыграет на престижном турнире в Португалии Сборная Украины по футзалу сыграет на престижном турнире в Португалии
Cікан назвав одного з найсильніших тренерів в його кар'єрі: Важко прощатися Cікан назвав одного з найсильніших тренерів в його кар'єрі: Важко прощатися
Наставник сборной Украины U-19 "поставил оценку" команде за выступление на Евро Наставник сборной Украины U-19 "поставил оценку" команде за выступление на Евро
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Аргентина - Франция и другие матчи 1/4 финала Олимпиады-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:22
NaVi вышли в четвертьфинал нижней сетки турнира в Шанхае
Европа15:20
Ибрагимович: Уровень в Европе намного выше, но МЛС становится лучше
Олимпийские игры14:59
Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций
Бокс14:55
Стивенсон предсказал победителя боя Кроуфорд - Альварес
Европа14:31
Ливерпуль представил новую экипировку в цветах "ночного леса": новые формы футбольных команд
Олимпийские игры14:24
"Я счастлива": Геращенко оценила свой старт на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры14:15
Стрельба на Олимпиаде-2024: Костевич не прошла в финал из пневматического пистолета
Олимпийские игры14:06
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Бразилия обыграла Японию, Франция сыграет с Германией
Олимпийские игры13:57
"Очень хорощие ощущения": Магучих оценила свой старт на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры13:50
Кулиш - о "серебре" на Олимпиаде-2024: Винтовка работает, я халтурю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK