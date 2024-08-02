Стали известны все участники нового сезона чемпионата Украины по футзалу

Определились все участники нового сезона в украинской Экстра-лиге по футзалу - в сезоне 2024/25 в высшем дивизионе Украины будет выступать двенадцать клубов.

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Как сообщает Ассоциация футзала Украины, впервые в своей истории в Экстра-лиге выступят сразу три клуба - Любарт (Луцк), Сухая Балка (Желтые Воды) и Атлетик (Днепр).

Весь состав участников нового сезона:

ХИТ (Киев)

Энергия (Львов)

Ураган (Ивано-Франковск)

Аврора (Киев)

SkyUp (Киев)

Кардинал (Ровно)

Харьков

in.IT (Львов)

Сокол (Хмельницкий)

Атлетик (Днепр)

Сухая Балка (Желтые Воды)

Любарт (Луцк)

Все участники Экстра-лиги

Стоит отметить, что пока нет официального календаря нового сезона. Предварительно новый сезон в украинской Экстра-лиге стартует в сентябре.

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