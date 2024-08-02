Стали известны все участники нового сезона чемпионата Украины по футзалу
В новом сезоне Экстра-лиги выступит 12 клубов.
Определились все участники нового сезона в украинской Экстра-лиге по футзалу - в сезоне 2024/25 в высшем дивизионе Украины будет выступать двенадцать клубов.
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Как сообщает Ассоциация футзала Украины, впервые в своей истории в Экстра-лиге выступят сразу три клуба - Любарт (Луцк), Сухая Балка (Желтые Воды) и Атлетик (Днепр).
Весь состав участников нового сезона:
- ХИТ (Киев)
- Энергия (Львов)
- Ураган (Ивано-Франковск)
- Аврора (Киев)
- SkyUp (Киев)
- Кардинал (Ровно)
- Харьков
- in.IT (Львов)
- Сокол (Хмельницкий)
- Атлетик (Днепр)
- Сухая Балка (Желтые Воды)
- Любарт (Луцк)
Стоит отметить, что пока нет официального календаря нового сезона. Предварительно новый сезон в украинской Экстра-лиге стартует в сентябре.
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