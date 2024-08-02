Национальная сборная Украины по футзалу сыграет на престижном турнире в Португалии, который тренерский штаб нашей команды рассматривает как подготовительный этап к Мундиалю, который состоится в сентябре.

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Как сообщает УАФ, подопечные Александра Косенко в период с 22 по 25 августа сыграют три матча в рамках подготовки к чемпионату мира по футзалу. В Португалии наши спортсмены сойдутся с национальными командами Коста-Рики, Кубы и хозяевами паркета – португальцами.

22 августа. Коста-Рика – Украина

23 августа. Куба – Украина

25 августа. Португалия – Украина

Стоит отметить, что финальный этап чемпионата мира по футзалу 2024 года состоится в период с 14 сентября по 6 октября. Турнир пройдет в Узбекистане. Сборная Украины попала в группу С, где сразится с Аргентиной, Афганистаном и Анголой.

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