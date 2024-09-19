Лидер сборной Украины по футзалу: После игры с Анголой мы получили заряд уверенности

Национальная сборная Украины по футзалу убедительно одолела команду Анголы во втором туре группового этапа ЧМ-2024.

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Универсал "сине-желтых" Игорь Корсун, оформивший дубль в этой игре, подвел итоги встречи, заявив, что команда получила заряд позитива:

"Это замечательные эмоции. Самое главное, что мы сегодня выиграли, потому что многие ждали от нас этой победы. Я считаю, что у нас все получилось, и мы подарили хорошие эмоции нашей родной стране, нашим защитникам – Вооруженным силам Украины, в такой тяжелый" время.

Очень досадно проиграли Аргентине, но поднимаемся, двигаемся дальше. После игры с Анголой получили заряд уверенности и, что главное, положительных эмоций. С этим будем двигаться дальше", – цитирует Корсуна АФУ.

Напомним, заключительный матч группового этапа подопечные Александра Косенко проведут против Афганистана. Игра запланирована на субботу, 21 сентября.

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