Верняев - о Василенко: Наш дибил из сборной писал, что Украина его бомбила

Олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев высказался о партнере по национальной команды Максиме Василенко, поддержавшего рф в войне с Украиной.

"Россияне говорили, что Херсон всегда будет российским - три человека кричали. Потом, когда на митинге 100 безоружных людей идет на танки - это показатель того, что он никогда не будет российским.

Это как дебил наш из сборной, Василенко. На чемпионатах мира и Европы выступал. В первые полномасштабного вторжения он написал: "Бог спасает нас от украинских ракет".

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Украина его бомбила. В Херсоне. Потом, как я узнал - он писал все из Москвы. Вот такие у нас патриоты. Еще узнал, что этот дебил кому-то говорил: "Когда уже Путин придет, у нас будет нормальный WiFi на базе", - сказал Верняев в интервью ВДОМА.

Напомним, 23-летний украинский гимнаст из Херсона, который до 2020 года выступал за национальную сборную Украины на международных турнирах, оказался поклонником "русского мира".