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Украинец Ковальчук стал чемпионом Европы в современном пятиборье

Отечественный атлет завоевал "золото" континентального первенства.
Сегодня, 00:51       Автор: Антон Федорцив
Юрий Ковальчук (в центре) / Modern Pentathlon Ukraine
Юрий Ковальчук (в центре) / Modern Pentathlon Ukraine

На чемпионате Европы-2025 по современному пятиборью Юрий Ковальчук завоевал золотую медаль. Он принес Украине первую награду такого уровня по новым правилам пентатлона.

В финале соревнований украинец набрал 1588 баллов. Он опередил венгерского пятиборца Михали Колезара. Третьим стал француз Жан-Батиста Мурси.

В этом году современное пятиборье изменило формат. Вместо конкуров спортсмены теперь одолевают полосу препятствий, а фехтование проводят только в основном раунде по олимпийской системе.

Чемпионат Европы по современному пятиборью. Мадрид, Испания
Финал, мужчины

1. Юрий Ковальчук
2. Михали Колезар
3. Жан-Батиста Мурси

Напомним, украинка Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпагах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрий Ковальчук Чемпионат Европы по современному пятиборью

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