Украинец Ковальчук стал чемпионом Европы в современном пятиборье

На чемпионате Европы-2025 по современному пятиборью Юрий Ковальчук завоевал золотую медаль. Он принес Украине первую награду такого уровня по новым правилам пентатлона.

В финале соревнований украинец набрал 1588 баллов. Он опередил венгерского пятиборца Михали Колезара. Третьим стал француз Жан-Батиста Мурси.

В этом году современное пятиборье изменило формат. Вместо конкуров спортсмены теперь одолевают полосу препятствий, а фехтование проводят только в основном раунде по олимпийской системе.

Чемпионат Европы по современному пятиборью. Мадрид, Испания

Финал, мужчины

1. Юрий Ковальчук

2. Михали Колезар

3. Жан-Батиста Мурси

Напомним, украинка Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпагах.

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