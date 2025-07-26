Украинец Ковальчук стал чемпионом Европы в современном пятиборье
На чемпионате Европы-2025 по современному пятиборью Юрий Ковальчук завоевал золотую медаль. Он принес Украине первую награду такого уровня по новым правилам пентатлона.
В финале соревнований украинец набрал 1588 баллов. Он опередил венгерского пятиборца Михали Колезара. Третьим стал француз Жан-Батиста Мурси.
В этом году современное пятиборье изменило формат. Вместо конкуров спортсмены теперь одолевают полосу препятствий, а фехтование проводят только в основном раунде по олимпийской системе.
Чемпионат Европы по современному пятиборью. Мадрид, Испания
Финал, мужчины
1. Юрий Ковальчук
2. Михали Колезар
3. Жан-Батиста Мурси
Напомним, украинка Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпагах.
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