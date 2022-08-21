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Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 21 августа

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 21 августа.
Сегодня, 15:52
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images
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В немецком городе Мюнхен проходит к завершению специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 21 августа.

Парагребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, KL2, 200 метров, мужчины
Николай Синюк финишировал вторым, добыв серебряную медаль.

Парагребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, KL1, 200 метров, женщины
Марина Мажула также стала призершей ЧЕ-2022, заработав бронзу.

Парагребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, KL2, 200 метров, женщины
Наталья Лагутенко почти три секунды уступила третьему месту - финиш на пятой позиции.

Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 500 метров, мужчины
Павел Алтухов завершил выступления на шестом месте.

Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 200 метров, женщины
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова остановились в шаге от призового места, уступив финишировавшим третьими немкам всего 0,163 с.

Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 200 метров, мужчины
Сборная Украины, которую представляли Андрей Рыбачок и Виталий Вергелес, стала пятой в заплыве на 200 м.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, 200 метров, женщины
Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская финишировали четвертыми, проиграв (снова) немкам на третьем месте 0,032 с.

Гребля на байдарках і каноэ, каноэ-двойка, 500 метров, мужчины
К сожалению, Андрей Рибачок и Виталий Вергелес финишировали только восьмыми в заплыве на 500 м.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, 500 метров, мужчины
Олег Кухарик и Игорь Трунов заняли шестое место в финальном заплыве на 500 метров.

Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 метров, женщины
Людмила Лузан вторично финишировала второй, завоевав серебряную медаль.

Спортивная гимнастика, свободные упражнения, мужчины
Илья Ковтун набрал 14.233 балла и занял пятое место.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-четверка, 500 метров, женщины
Сборная Украины в составе Анастасии Горловой, Людмилы Куклиновской, Дианы Танько и Наталии Докиенко финишировала девятой в финальном заплыве.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием соревнований на 21 августа.

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