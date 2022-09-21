Чемпионат мира по дзюдо: российская и белорусская сборные дисквалифицированы
Международная федерация дзюдо приняла решение дисквалифицировать воюющие против Украины страны.
Официальный сайт IJF (Международная федерация дзюдо) сообщила, что "в связи с нынешними международными обстоятельствами" они дисквалифицируют сборные РФ и Беларуси от участия в чемпионате мира и других международных турнирах как минимум до конца 2022 года.
Ранее организация разрешила спортсменам из стран-агрессоров принимать участие в турнирах под нейтральным флагом. В такие действия украинская сторона объявила о возможном бойкоте чемпионата мира.
Тем не менее, из-за нынешнего решения Украина не станет бойкотировать турнир и примет участие в ЧМ-2022, который пройдет в Узбекистане, в городе Ташкент с 6 по 13 марта.
Состав сборной Украины на ЧМ по дзюдо
Мужчины:
- Артем Лесюк, Дильшот Халматов (оба – до 60 кг);
- Богдан Ядов, Каро Марандян (оба – до 66 кг);
- Артём Хомула (до 73 кг);
- Геворг Манукян, Сергей Кривчач (оба – до 81 кг);
- Станислав Гунченко (до 90 кг);
- Яков Хаммо (более 100 кг).
Женщины:
- Дарья Билодид (до 57 кг);
- Анастасия Антипина (до 63 кг);
- Наталья Чистякова (до 70 кг);
- Елизавета Литвиненко (до 78 кг).