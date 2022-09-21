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Чемпионат мира по дзюдо: российская и белорусская сборные дисквалифицированы

Международная федерация дзюдо приняла решение дисквалифицировать воюющие против Украины страны.
Сегодня, 15:42
Инал Тасоев / Getty Images
Инал Тасоев / Getty Images
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Официальный сайт IJF (Международная федерация дзюдо) сообщила, что "в связи с нынешними международными обстоятельствами" они дисквалифицируют сборные РФ и Беларуси от участия в чемпионате мира и других международных турнирах как минимум до конца 2022 года.

Ранее организация разрешила спортсменам из стран-агрессоров принимать участие в турнирах под нейтральным флагом. В такие действия украинская сторона объявила о возможном бойкоте чемпионата мира.

Тем не менее, из-за нынешнего решения Украина не станет бойкотировать турнир и примет участие в ЧМ-2022, который пройдет в Узбекистане, в городе Ташкент с 6 по 13 марта.

Состав сборной Украины на ЧМ по дзюдо

Мужчины:

  • Артем Лесюк, Дильшот Халматов (оба – до 60 кг);
  • Богдан Ядов, Каро Марандян (оба – до 66 кг);
  • Артём Хомула (до 73 кг);
  • Геворг Манукян, Сергей Кривчач (оба – до 81 кг);
  • Станислав Гунченко (до 90 кг);
  • Яков Хаммо (более 100 кг).

Женщины:

  • Дарья Билодид (до 57 кг);
  • Анастасия Антипина (до 63 кг);
  • Наталья Чистякова (до 70 кг);
  • Елизавета Литвиненко (до 78 кг).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо
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