Харлан выставила на благотворительный аукицон уникальную куклу

Ольга Харлан решила выставить уникальную куклу Барби на благотворительный аукцион.

Об этом украинская спортсменка рассказала в своем Инстаграме, прикрепив фотографию лота.

Отметим, что эта кукла является единственной в своем роде, Ольга получила ее в 2020 году. Барби можно будет купить на платформе eBay.

Все собранные средства олимпийская чемпионка намерена отправить в клинику BODRO, которая занимается лечением украинских военных.

Ранее Ольга эмоционально отреагировала на обстрел Чернигова.

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