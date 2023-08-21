Харлан выставила на благотворительный аукицон уникальную куклу
Деньги пойдут на лечение украинских военных.
Ольга Харлан решила выставить уникальную куклу Барби на благотворительный аукцион.
Об этом украинская спортсменка рассказала в своем Инстаграме, прикрепив фотографию лота.
Отметим, что эта кукла является единственной в своем роде, Ольга получила ее в 2020 году. Барби можно будет купить на платформе eBay.
Все собранные средства олимпийская чемпионка намерена отправить в клинику BODRO, которая занимается лечением украинских военных.
Ранее Ольга эмоционально отреагировала на обстрел Чернигова.
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