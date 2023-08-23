Харлан высказалась о встрече с Залужным

Украинская прославленная фехтовальщица Ольга Харлан высказалась о встрече с Валерием Залужным.

Ольга отметила, что ей нельзя раскрывать все детали, но встреча произвела на нее невероятное впечатление.

"Мне не разрешено рассказывать все подробности встречи с Залужным, но для меня это была большая честь. Моя первая мысль, когда меня спросили об этом, была: "Вау, он меня знает".

Я сначала не очень в это поверила. В любом случае, разговор с Залужным был очень приятным - и он был очень хорошо проинформирован со спортивной точки зрения.

В остальном для меня была чрезвычайно важна поддержка после инцидента на чемпионате мира. Это был очень тяжелый этап. Нельзя было исключать, что на этой ноте моя карьера закончится, что я больше не буду выступать на Олимпийских играх.

Конечно, Париж является для меня важным направлением. И тогда вся страна в унисон сказала мне: возможно, ты не прошла дальше через такой несправедливый путь, но мы все вместе с тобой. Я никогда этого не забуду. Но до сих пор не могу привыкнуть к моментам, когда солдаты с передовой выходят, чтобы сказать спасибо. На самом деле должно было бы быть наоборот", - сказала Харлан

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