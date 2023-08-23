iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Харлан высказалась о встрече с Залужным

Украинская фехтовальщица была шокирована тем, что Главнокомандующий ВСУ знает ее.
Сегодня, 17:17
Ольга Харлан
Ольга Харлан

Украинская прославленная фехтовальщица Ольга Харлан высказалась о встрече с Валерием Залужным.

Ольга отметила, что ей нельзя раскрывать все детали, но встреча произвела на нее невероятное впечатление.

"Мне не разрешено рассказывать все подробности встречи с Залужным, но для меня это была большая честь. Моя первая мысль, когда меня спросили об этом, была: "Вау, он меня знает".

Я сначала не очень в это поверила. В любом случае, разговор с Залужным был очень приятным - и он был очень хорошо проинформирован со спортивной точки зрения.

В остальном для меня была чрезвычайно важна поддержка после инцидента на чемпионате мира. Это был очень тяжелый этап. Нельзя было исключать, что на этой ноте моя карьера закончится, что я больше не буду выступать на Олимпийских играх.

Конечно, Париж является для меня важным направлением. И тогда вся страна в унисон сказала мне: возможно, ты не прошла дальше через такой несправедливый путь, но мы все вместе с тобой. Я никогда этого не забуду. Но до сих пор не могу привыкнуть к моментам, когда солдаты с передовой выходят, чтобы сказать спасибо. На самом деле должно было бы быть наоборот", - сказала Харлан

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан Валерий Залужный

Статьи по теме

Харлан выставила на благотворительный аукицон уникальную куклу Харлан выставила на благотворительный аукицон уникальную куклу
Харлан - об обстреле Чернигова россиянами: Какие же твари Харлан - об обстреле Чернигова россиянами: Какие же твари
Харлан: Горжусь тем, что россияне знают о том, что я сотрудница СБУ. Пусть боятся Харлан: Горжусь тем, что россияне знают о том, что я сотрудница СБУ. Пусть боятся
"Все будет хорошо": Харлан встретилась с Залужным "Все будет хорошо": Харлан встретилась с Залужным
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа18:45
Затянувшаяся продажа Манчестер Юнайтед может завершиться в середине октября
Футбол18:36
Днепр-1 определился с составом на матч против Спартака из Трнавы
Бокс18:25
Промоутер Фьюри озвучил дерзкую причину, почему бой с Усиком не состоится
НБА18:15
Президент ФБУ раскритиковал игроков, которые не приехали в сборную на матчи пре-квалификации ОИ-2024
Футбол18:05
Челси вскоре объявит о трансфере бразильского таланта
Футбол17:38
Брентфорд Ярмолюка готов побить свой трансферный рекорд ради игрока сборной Аргентины
НБА17:33
НБА оштрафовала Хардена на крупную сумму - профсоюз игроков оспорит это решение
Олимпийские виды17:17
Харлан высказалась о встрече с Залужным
Украина17:16
Кубок Украины: Черноморец, Полесье и Оболонь прошли дальше, Колос вылетел
Сборные16:55
Чемпионат мира по баскетболу-2023: расписание и результаты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK