Украинец отказался делать фото с россиянином на награждении ЧМ по вольной борьбе

Ярослав Фильчаков сумел завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).

Украинский спортсмен в бронзовом финале победил представителя Молдовы Михаила Браду.

Фильчаков отказался делать совместное фото с пьедестала награждения вместе с россиянином Ауэсом Гонибовым, который также выиграл бронзу.

"Фильчаков заявил журналистам, что сегодня в Украине от рук путинских убийц гибнут невинные дети, женщины, пожилые люди. Под обстрелами уничтожены целые кварталы, школы, больницы, спортивные учреждения. Дом его родителей в Балаклее, откуда он родом, разрушен. Дом его жены тоже. На вопросы журналистов на русском, украинец начал отвечать на родном языке и репортеры убрались прочь", - сообщает Федерация греко-римской борьбы.

Ранее сообщалось, что Украина показала лучший результат в истории на Играх Непокоренных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!