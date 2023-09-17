Украина показала лучший результат в истории на Играх Непокоренных

В немецком Дюссельдорфе подошли к концу Игры Непокоренных.

Украина принимала участие в соревнованиях и была представлена 25 атлетами, среди которых военные ВСУ, представители добровольческих формирований, Нацгвардейцы и служащие в Национальной полиции.

Наши участники соревновались в девяти видах спорта: легкой атлетике, паверлифтинге, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол на креслах колесных, настольный теннис и гребля на тренажарах.

Хотя главной целью Игр является реабилитация раненых военных и ветеранов, но стоит упомянуть о количестве завоеванных наград. У Украины - 34 медали, среди которых 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Наибольшее количество медаль удалось заработать в гребле на тренажерах. 4 золота и 7 серебряных медалей. Индивидуально больше всего наград заработал Назар Вознюк, а именно 4 золота и 2 серебра

Отметим, что 34 медали - лучший результат Украины с момента дебюта на Играх Непокоренных в 2017 году.

Также стоит сказать, что Игры Непокоренных были основаны при поддержке британского принца Гарри в 2014 году для реабилитации раненых военных и ветеранов войн.

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