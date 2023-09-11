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Украина в первый день Игр непокоренных завоевала шесть медалей

Наши спортсмены удачно стартовали на турнире.
Сегодня, 11:19
Александр Маковей / Getty Images
Александр Маковей / Getty Images

В немецком Дюссельдорфе стартовали Игры непокоренных-2023.

В первый день соревнований "желто-синие" завоевали шесть медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые.

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Золото получил Александр Маковей в толкании ядра (категория IF8). Серебро завоевали Владимир Гера (толкание ядра, IF7), Николай Зарицкий (метание диска, IF1), Максим Зубов (пауэрлифтинг, IP6). Бронзу завоевали Вадим Мазниченко (толкание ядра, IF6), Владимир Товкис (метание диска, IF2).

Напомним, в Играх непокоренных принимают участие раненые военнослужащие и ветераны. Данный турнир основал принц Гарри.

Впервые соревнования проводились в 2014 году в Лондоне. В свою очередь украинцы впервые приняли участие в играх 2017 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игры Непокоренных

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